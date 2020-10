Se billeder: Legendarisk skoleskib gæstede Kongekajen

Skoleskibet Georg Stage lagde onsdag formiddag til kaj ved kongekajen i havnen i Helsingør. Skibet havde forinden været en tur til Christiansø, og skulle egentlig have medvirket i en testøvelse for ForSea, hvor skoleskibets besætning skulle agere statister. Den øvelse blev aflyst på grund af corona, hvorfor besætningen i stedet fik lov at besøge Helsingørs museer, ikke mindst M/S Museet for Søfart, inden de onsdag aften drog videre mod Holbæk.