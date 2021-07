Se billeder: Fodboldlandsholdet hylder fans

Forventningsfulde fodboldfans have søndag eftermiddag taget opstilling foran Hotel Marienlyst i Helsingør. Her ventede de på, at det danske landshold i fodbold vender hjem til landsholdslejren efter lørdagens EM-kvartfinalesejr i Baku i Aserbajdsjan på 2-1 over Tjekkiet.

Sejren betyder, at Danmark onsdag aften skal spille EM-semifinale på Wembley Stadion mod England.

De ventende fans er klædt i rødt og hvidt, og også hotellet har iklædt sig rød-hvide farver, da der er hængt Dannebrogsflag ud fra alle balkoner.

Fodboldlandsholdet ankom i bus fra lufthavnen omkring klokken 18. Og inden spillerne begav sig ind på hotellet, gav de sig lige tid til at vinke til de mange fremmødte fans.

Også efter at være kommet ind i hotellet, kom spillerne både spillere og landstræner Kasper Hjulmand frem på en altan for at hylde fans'ne og takke for den store opbakning, som landsholdet modtager for tiden.