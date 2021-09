Se billeder: En helt ny bydel skyder op på den tidligere hospitalsgrund

Se billedserie Boligbebyggelsen Ofeliahaven ligger ud mod Esrumvej foran det gamle hospital. Her opføres der 109 leje-lejligheder. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Helsingør - 08. september 2021 kl. 08:43 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Med et rungende slag med mukkerten på et koben, bød Sjælsøs projektchef på Ofelia-bebyggelsen på den gamle hospitalsgrund på Esrumvej, Mads Jelstrup, tirsdag velkommen til rejsegildet for bebyggelsen. Et af de første rigtige rejsegilder siden corona-krisen.

I strålende sol modtog det halvt hundrede håndværkere, som har deres daglige gang på byggepladsen, ros for deres arbejde, for deres måde at sikre sikkerheden på arbejdspladsen på og for kvaliteten i byggeriet.

Indtil videre holder tidsplanen for boligbyggeriet, hvor de første beboere ventes at flytte ind i sommeren 2022, fortæller Jacob Hovmøller på bygherrens vegne.

Projektet, som er på 9.200 kvadratmeter, omfatter 109 lejligheder på mellem 60 og 120 kvadratmeter fordelt på to til fem værelses lejligheder. Der er tale om lejelejligheder, men hvad huslejen bliver, tør bygherren endnu ikke sige.

Det er heller ikke muligt at skrive sig op til lejlighederne endnu. De utålmodige må vente til omkring årsskiftet.

De 109 lejligheder bliver fordelt på otte blokke, som skal omkranse to rekreative gårdrum samt et fælleshus.

Arkitekt Thorsten Steffensen fra tegnestuen Vilhelm Lauritzen berømmede beliggenheden af byggeriet: tæt på byen, med direkte udgang til naturen og de store vidder. Med mulighed for at nyde byens puls og naturens ro og med en beliggenhed, som sikrer masser af dagslys.

- Det har ikke været nemt at tegne bebyggelsen og være med til at transformere området til et grønt boligområde - men det er kun positivt. Der er lagt vægt på et venligt og imødekommende byggeri. Et sted, hvor jeg godt selv kunne tænke mig at bo. Samtidig er der tale om en langtidsholdbar arkitektur med en høj finish. Et byggeri som har mindst 100 år i sig, forklarede idémanden, arkitekt Torsten Steffensen.

Hele hospitalsområdet udvikler sig med lynets hast i denne tid. Udover Ofeliahaven er hospitalsbygningen ved at blive indrettet som Tretårnet med blandt andet friplejehjem. Bovieran er i fuld gang med at opføre et seniorbofællesskab, som bindes sammen af et stort orangeri og »palmehave«, og om ganske få år vil en helt ny bydel være skudt op på det tidligere hospitalsområde.