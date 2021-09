Se alle billederne: Studerende og arbejdskraft skulle hverves til den grønne omstilling på Danmarks Tekniske Museum

Se billedserie Danmarks Tekniske Museum husede i alt 1800 elever, der kunne høre nærmere om forskellige uddannelse i slots fra klokken 9 til 12 og 12 til 15 både tirsdag og onsdag. Foto: Allan Nørregaard

Tirsdag og onsdag var godt 1800 skoleelever på besøg til uddannelsesdage på Danmarks Tekniske Museum. Til det, der kan vise sig at være første møde med arbejdet på verdens vigtigste mission.

23. september 2021
Af Thomas Kellermann

- Hvordan vil du bidrage til den grønne omstilling?

Sådan var spørgsmålet formuleret på en af væggene hos Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, der tirsdag og onsdag dannede rammer for, at i alt 1800 skoleelever kunne stifte bekendtskab med alverdens uddannelser, heriblandt en lang række tekniske uddannelser med fokus på bæredygtighed.

Der var både folkeskoleelever, gymnasieelever og elever fra VUC-centre på besøg, og måske var det blandt andet det store aldersspænd, der gav sig til kende på væggen. I hvert fald var det til at få øje på flere kække bemærkninger som »Jeg vil droppe Netflix - ej, LOL« og »Jeg vil spise mere kebab, så der bliver mindre madspild« til spørgsmålet om grøn omstilling, hvor der dog mest af alt var tale om seriøse bemærkninger - for eksempel fra Helsingør Gymnasiums klasse GF8, der holdt det kort og simpelt med »Jeg vil købe lokalt og øko«.

Bredt udsnit Noget andet, som nogle af de 1800 elever, der var på besøg for at høre om de forskellige uddannelser, kan gøre for at bidrage til den grønne omstilling, er at begynde på dem.

I hvert fald slog de mange uddannelser sig op på, at man havde mulighed for at arbejde med grøn omstilling, hvis man tog den.

Og det var over en bred kam - den fremtidige tømrer tænker for eksempel bæredygtigt, ligesom man på Roskilde Tekniske Skole kan specialisere sig i bæredygtige fødevarer og man på en af KU Science's 25 natur- og biovidenskabelige uddannelser kan fordybe sig i spørgsmålet, hvordan man får »dyrebar planteprotein til at smage så godt, at man har lyst til at spise det igen«.

En af dem, der overvejer at begynde på netop en af KU Science's uddannelser, er 22-årige Augusta Bull, der onsdag var på besøg med sin VUC-klasse fra Lyngby.

- Jeg har altid fundet biologi spændende, og det vil give god mening at arbejde med det på en bæredygtig måde, lød noget af hendes ræsonnement - dog uden at være sikker på, præcist hvilken uddannelse:

- Men det her (uddannelsesdagene på Danmarks Tekniske Museum, red.) er en super god mulighed for at udforske nogle af de forskellige muligheder.

Selv havde Danmarks Tekniske Museum også glædet sig til dagene og forud lagt vægt på, at der mangler folk med »STEM«-kompetencer - Science, Technology, Engineering og Mathematics, til at beskæftige sig med grøn omstilling.

- Mange unge er bekymrede for klimaforandringerne. Derfor er det vigtigt, at de ved, at de kan være med til at gøre en forskel. Ikke kun ved at være politisk aktive, men også i deres valg af uddannelse og karriere, lød det for eksempel fra Birgitta Præstholm, der er leder af læring på Danmark Tekniske Museum, i en pressemeddelelse.

Og udover førnævnte uddannelser spidsede mange af eleverne også øre ved standene, hvor der blev fortalt om arbejdet som skov- og landskabsingeniør og jordbrugsteknologi.

Alt sammen noget, Per Ottosen bed mærke i og glædede sig over. Som han skynder sig at bemærke med et glimt i øjet, er han lidt for gammel til at begynde på en uddannelse. Men eftersom han er frivillig på Danmarks Tekniske Museum, kiggede han onsdag forbi og så ganske optimistisk på, at så mange unge lod til at være interesseret i at arbejde med grøn omstilling:

- Jeg tror da nok, der er nogle, der begynder på uddannelserne, fordi de har været her i dag. Det virker i hvert fald sådan, og det kan man kun glæde sig ved. Se flere billeder ved at klikke på billedet øverst i artiklen.