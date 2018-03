Se billedserie En ny markant rød farve signalerer, hvor dørene er i de opgraderede Øresundstog. Foto: Kim Rasmussen

Se alle billederne: Lækre tog til Kystbane-pendlerne

Helsingør - 14. marts 2018 kl. 10:04 Af Dorte Møller Rasmussen

Nypolstrede sæder med nyt betræk, skum og læder, nye gulve, nye toiletter med hånd-tørrere fremfor papirservietter, opgraderede handicap-områder, kuffert-afsnit, nye piktogrammer, som gør det let at orientere sig og stik ved hvert sæde, så man kan oplade mobiltelefon og computer. Det er blot nogle af de nyheder, man i den kommende tid kommer til at opleve i de 111 Øresundstog, der betjener Kystbanen. 34 af disse tog tilhører DSB resten er svensk-ejede.

Det kommer til at tage nogen tid, inden samtlige Øresundstog er blevet opgraderet til den nye standard. Men der er lagt en plan, som er ved at blive rullet ud, og et par tog om måneden bliver gjort klare.

Fem mio. svenske kr. pr. togsæt

- Det koster fem millioner svenske kroner pr togsæt, så det er jo også en investering, men et nyt tog koster mere end 100 millioner kroner, men i og med at materiellet fungerer, så sparer vi trods alt penge, oplyser presserådgiver Morten Tjerrild fra DSB.

De nuværende Øresundstog er de beregnet til at kunne holde til 2030.

- Derfor er denne opgradering lig med en levetidsforlængelse for togene, fastslår Morten Tjerrild.

Der ligger mange overvejelser bag de nyindrettede og opgraderede tog. For der er mange hensyn at tage til passagererne.

Eksempelvis er der fundet plads til bagage-reoler, så de ofte tunge kufferter kan ligge sikkert. Der er taget hensyn til handicappede, som både kan komme let ind og ud via de lave indgange i dele af toget, og kan sidde på særligt indrettede handicappladser.

Der er lagt nye gulve, og hvert sæde er udstyret med et personligt stik.

På første klasse er der gode muligheder for at arbejde med computer ved sammenklap-bare borde, og toiletterne er blevet indrettet lyst og funktionelt.

Nye piktogrammer gør det let at orientere sig i toget, og også udenpå toget er der klar skiltning, så man kan orientere sig om, hvor der er stillekupe og første klasse, og hvor de øvrige pladser er.

Ikke kun DSB er begejstrede over de opgraderede tog. Det er Pendlertalsmanden på Kystbanen, Michael Randrop også.

En festdag

- Det her er selvfølgelig en festdag, og jeg er superglad. Mange pendlere har eksempelvis efterlyst bedre toiletforhold, og de opgraderede tog bliver lækre. Men derfor kan man stadig godt beklage, at klimaanlæg og Wi-Fi ikke er på plads og i orden. Det er jo vigtige ting for togpassagerne som de med rette kan forvente fungerer, siger Michael Randrop.

I øvrigt har malerpenslerne også været fremme - både ude og inde. Togene bliver nymalede, og en ny tydelig rød farve markerer, hvor dørene er, så det er let at orientere sig.