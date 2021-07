Se alle billederne: Helsingør sagde farvel til EM-heltene

Det føltes som om, at hele Helsingør havde samlet sig ved Marienlyst Strandhotel, og det er formentlig ikke langt fra, da herrelandsholdet i fodbold tirsdag klokken 10.30 forlod hotellet for at sætte sig ind i spillerbussen. Her gik turen til Københavns Lufthavn, hvor et fly skal transportere dem videre til London, hvor semifinalen mod England ved EM-slutrunden spilles.

Der var jubel, sang og viften med flag langs hele ruten ud af Helsingør, og ved Marienlyst Strandhotel, hvor mange hundrede fans var mødt op, spillede Helsingør Pigegarde adskillige klassikere, blandt andet Re-Sepp-Ten. De største jubelbrøl lød, da spillerne kom ud fra hotellet, men der ikke kun var kamp om at råbe højst, der var også kamp om at få taget de bedste billeder af fodboldstjernerne.

Farvel og tak

Det var sidste gang i denne omgang, at helsingoranerne havde mulighed for at vinke til fodboldlandsholdet. Selv hvis danskerne formår at besejre England i semifinalen, rejser spillerne ikke tilbage til Helsingør, som det ellers hidtil har været kutyme for spillerne at gøre mellem kampe. De forbliver derimod i England, da finalekampen ligeledes spilles i London.