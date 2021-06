Se billedserie Traditionen tro løb studenterne rundt om Danseindebrønden. Dog kun en klasse ad gangen, for at mindske risikoen for coronaspredning. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se alle billeder: Med 3.v i studentervognen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle billeder: Med 3.v i studentervognen

Slut med lektier, eksaminer, hjemmeundervisning og afstand. I dag skal der danses, festes og skåles for tre gode år og en masse ny frihed.

Helsingør - 26. juni 2021 kl. 05:30 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Med hinanden i hænderne løber de rundt om Danserindebrønden - næsten lige så let på tå som skulpturerne selv. Biler dytter, folk vinker, de selv smiler og hujer og skråler med på vognens pumpende lyd. Det er The Black Eyed Peas' sang 'I Gotta Feeling', der hamrer ud af højtalerne. De første streger - der matcher antallet af genstande, de har drukket - er blevet sat med tusch på armene, og mange flere venter forude.

Det er det her, de har ventet på, men længe knap turde håbe på. Heldigvis er coronatallene små og længslen efter fest enorm.

Den berømte og berygtede vogntur er nu i gang med al, hvad der hører til. 12 timers sjov og ballade, kolde øl og besøg hos alle familierne rundt i byen.

Festlig køretur - I gotta feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night, lyder det i kor fra 3.V fra Helsingør Gymnasium, da de går ombord i den blå vogn igen.

Den er traditionelt pyntet med bøgegrene, farvede balloner og bannere, der tigger bilisterne om et ekstra dyt - så kvittere de med et skål. I midten af vognen ligger bajerne, mens de par rammer cider, der var, allerede er væk, da lastbilen kører ind til første stop på Vapnagaard.

Her står venner og familie og venter i spænding, og de glade studenter nærmest løber ud af vognen. En pige kommer i tanke om, at de har glemt at lave en æresport og tilbagekalder straks sine venner, der fluks har sat vej mod toilettet og pizzasneglene.

- VI SKAL LAVE POOOOORT, lyder det og snart stiller de alligevel op to og to overfor hinanden med håndflader mod håndflader, mens deres kammerat, løber igennem.

Det er lidt mærkeligt Blærerne bliver tømt, maverne fyldt, og der uddeles massere af krammere på kryds og tværs.

Selvom det er en komplet festdag, så er det samtidig et punktum på tre gode år, som de vil huske for sjov og ballade, slid og knoklen, en lille smule drama, men mest af alt som fyldt med minder.

- Vi har været en skør klasse på mange måder, men vi har været mangfoldige og haft det sjovt for det meste, lyder det fra Arbnor Berisha, mens Laura Daugaard Sørensen supplerer:

- Det bliver mærkeligt, at vi ikke bare skal ses hele tiden. Nu har vi ikke længere nogle undskyldninger for at drikke så mange øl, siger hun og griner.

Førertrøjen En fløjte lyder. Det er tid til at komme videre til næste familie et par boligblokke væk, inden turen snart går ind mod bymidten. Undervejs udfordrer de unge hinanden i ølbong. Her gælder det om at drikke en bajer hurtigst ved hjælp af en tragt med et langt rør på. Det tager et par sekunder, og så er den dåse væk.

Flere tusch-streger tegnes på armene.

Det er Laura Daugaard Sørensen, der er iført den gule førertrøje. Hendes klassekammerater kan tage den fra hende, hvis de stiller hende en udfordring og vinder den. Ved det tredje stop, er der stadig ingen, der har vundet over i hende, hverken i ølbong eller flest drukkede genstande.