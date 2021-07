Engang vrimlede det med test-trængende mennesker ved færgeterminalen i Helsingør, men i dag er billedet væsentligt anderledes, og derfor bliver der nu skåret over fire timer af åbningtiderne. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Se ændringerne: Nu bliver der skåret ned på coronatests og åbningstider i Helsingør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ændringerne: Nu bliver der skåret ned på coronatests og åbningstider i Helsingør

Om en uge bliver der ringere mulighed for at få en corona-test i Helsingør Kommune, da Copenhagen Medical ændrer åbningstiderne

Helsingør - 01. juli 2021 kl. 06:00 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Det er egentlig en glædelig nyhed, men snart bliver der ringere mulighed for at få en kviktest i Helsingør.

Der bliver skåret væsentligt i åbningstiderne, og det hænger sammen med, at der er langt lavere efterspørgsel efter tests, nu hvor størstedelen af kommunens borgere er blevet vaccineret.

I Helsingør har 42.000 mennesker i skrivende stund påbegyndt vaccination mod covid-19, hvilket svarer til omkring 6 ud af 10 indbyggere.

Behovet er faldet I Region Hovedstaden står firmaet Copenhagen Medical for kviktest-centrene, og de oplyser onsdag, at alle testcentre i regionen får ændret deres åbningstider med virkning fra dags dato - 1. juli. De nye åbningstider bliver fra klokken 08.00 om morgenen til klokken 20.00 om aftenen.

- Behovet falder for tiden, hvor der er færre, der bliver testet. I den situation kan vi skalere enten på åbningstider eller på personalet, siger kommunikationschef i Copenhagen Medical Trine Baadsgaard.

Selvom den vaccinerede gruppe efterhånden har vokset sig større end den uvaccinerede gruppe, er der stadig mange personer, der har brug for at blive testet flere gange om ugen. De kan se frem til at skulle navigere i et mindre fleksibelt testsystem med kortere åbningstider. De kan også se frem til mere kø, da de jo simpelthen bliver fordelt ud på færre timer.

Serviceforringelsen bliver dog til at holde ud, hvis man skal tro Copenhagen Medical, som tydeligt kan mærke, at behovet for tests er dalet markant.

- Ja, det kan vi helt sikkert mærke, og derfor har vi skåret ned i kapaciteten. Der er nærmest aldrig ventetid, og det drejer sig om få dage, hvor der er virkeligt travlt, siger Trine Baadsgaard.

Undtagelsen Der er dog tre undtagelser på tværs af alle testcentrene i regionen, og en af dem finder vi faktisk i Helsingør. Byens centrale testcenter ved færgeterminalen bevarer således sine åbningstider, der går helt fra 05.45 til 22.00.

Men det er en stakket frist, erfarer Frederiksborg Amts Avis.

Allerede fra den 7. juli overgår dette testcenter nemlig til samme model som de andre, og dermed bliver der også her fremover kun mulighed for at få en test i tidsrummet 08.00 til 20.00.

Kun krav om et center Kommunens andet testcenter ligger i Laden på Vapnagård.

Ifølge modellen for nedskalering af antigentestkapaciteten, som blev fremlagt af Justitsministeriet, skal der mindst være et kviktestcenter i hver kommune, og hos Copenhagen Medical vil man ikke udelukke at et af centrene i Helsingør må lukke.

- Det kan være, det bliver nødvendigt at lukke et af dem på et tidspunkt. Det står for egen regning, men mit bud er, at det så bliver testcentret ved færgeterminalen, da rammerne giver begrænset mulighed for at udvide om nødvendigt, siger Trine Baadsgaard fra Copenhagen Medical.

Det er Region Hovedstaden, som i sidste ende bestemmer, hvor de respektive testcentre skal placeres, men det sker i dialog med blandt andre Copenhagen Medical, der nøje følger med i antallet af daglige tests.