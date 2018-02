Se »Ordet« i filmklubben

Kaj Munks skuespil »Ordet« fra 1925 er en lovprisning af mirakler og bøn, men giver også plads til vanvid og tvivl. Kaj Munk ønskede at ryste tilskuerne dybt i deres indre. - Han mente, at stykket skulle udvirke et chok i sjælen, og at det skulle få publikum til at tænke og reagere. Carl Th. Dreyers filmatisering fra 1955 blev en stor succes.

'Ordet' regnes som en af Dreyers vigtigste og bedste film. Den samlede danske og internationale presse var stort set enige om, at her var tale om et mesterværk. Enkelte kritiske røster fra teologiske kredse satte dog spørgsmålstegn ved filmens mirakel og mente ikke, at man kunne behandle kristen trosproblematik på den måde. Filmen vandt bl.a. tre Bodil-statuetter (for bedste film samt for bedste hovedroller til Birgitte Federspiel og Emil Hass Christensen), Guldløven ved Venedig-filmfestivalen og den amerikanske kritikerpris Golden Globe.