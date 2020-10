Se billedserie 10. oktober 2010 var en råkold dag, men interessen var enorm, da det måske mest omdiskuterede byggeri i Helsingørs nyere historie stod klar. I baggrunden ses i disen den endnu ufærdige kulturhavn. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Se ALLE de historiske billeder fra åbningen af Kulturværftet for 10 år siden

I dag lørdag er det 10 år siden, at Kulturværftet for første gang åbnede dørene. Der blev arbejdet i døgndrift op til åbningen - selv om man egentlig ikke var klar - husker Kulturværftets leder Mikael Fock, der har været med hele vejen.

Helsingør - 10. oktober 2020 kl. 04:08 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

10.10.2010 klokken 10 minutter over 10 blev dørene for første gang åbnet til Kulturværftet efter års byggerod, og en afspærring af store dele af værftsområdet,

Interessen for at se huset, som også skulle være en markering af omdannelsen af Helsingør til en kultur- og oplevelsesby,var enorm, Cirka 10.000 borgere var mødt op foran hovedindgangen og på Den Røde Plads bag værftet på et tidspunkt, hvor Kulturhavnen endnu ikke stod færdig. Inden snoren blev klippet havde håndværkere såvel som arrangører arbejdet tæt på hele natten på at blive klar.

- Vores produktionsansvarlige var på randen af sammenbrud. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Men vi holdt fast. Der blev arbejdet i døgndrift, og det er sådan set rigtigt, at vi ikke var klar. Men hvornår ville man så være klar? Så vi holdt fast - og det lykkedes, husker Kulturværftets leder Mikael Fock tilbage på de hektiske døgn op til åbningen af ikke bare Kulturværftet, men også Biblioteket Kulturværftet.

Og der var på kaotiske tilstande i bygningen før åbningen, hvilket Frederiksborg Amts Avis også kunne afsløre på SN.dk allerede aftenen før åbningen. Således var blandt andet et skadeservicefirma i gang med oprydningen efter en vandskade.

- Ja, der var en vandskade på toiletterne. Var det et uheld eller sabotage? Vi fandt ud af aldrig ud af det. Men det var en vild dag, hvor jeg samtidig var helt overvældet over hvor mange, som var mødt op. Samtidig var der også en demonstration mod besparelser på børneområdet, fortæller Mikael Fock.

Kulturværftet, og regningen for byggeriet - hvor budgettet konstant skred - var på dette tidspunkt bestemt også omdiskuteret.

Ville have fejret det Nu 10 år efter, hvor bygningen og aktiviteterne er blevet til en fast bestanddel af byen, så var planerne for fejringen også store. Men coronaen har tvunget kulturhuset til at tænke om.

- Vi ville jo sindssygt gerne have fejret det med hele byen, men vi håber at folk vil komme forbi efter klokken 19 lørdag, og se den lysinstallation, som vi kan præsentere hele næste uge. Men det er faktisk også en installation, som er typisk for coronatiden i mange storbyer, hvor man giver nyt liv til bygninger og facader, fortæller Mikael Fock.

Lysfortællingen er skabt på baggrund af billeder fra stedet eget fotoarkiv og billeder indsendt af borgerne, og er lavet af de to studerende

Bertram Christoffersen og Freja Hyldgaard fra Danmarks Designskole. En skole, som Kulturværftet har samarbejdet med siden starten.

Stort og borgernært Mikael Fock har været med i alle de 10 år.

- Det har været en konstant udvikling, og en helt anden måde at arbejde på for mig, hvor jeg før ansættelsen stod bag enkeltstående store begivenheder og forestillinger. Nogle af de ting jeg synes har været virkelig spændende er udvidelsen med Værftshallerne, der kan bruges til Click Festival og til alt fra X-Factor til en koncert med Marilyn Manson. Men på det seneste har det måske mest spændende været arbejdet med at gøre Toldkammeret til et borgernært kulturhus med borgerdrevne aktiviteter og fællesspisning. Det er tit vi i dag tager idéer fra det lille til det store hus, siger Fock.

Corona eller ej, så bliver der stadig koncerter, teater og meget andet på Kulturværftets program bare under andre og ofte mindre rammer.