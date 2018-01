Schubert og Brahms på topplan

Ved Espergærde Musikforenings koncert søndag den 21.januar kl.16 i Mørdrup kirke medvirker tre musikere, der alle befinder sig på det internationale topplan. Den armenskfødte Marianna Shirinyan, piano, har fundet sammen med engelske Priya Mitchell, violin, og svenske Torleif Thedéen, cello, og har dannet en trio, der her får sin danske debutkoncert i Mørdrup Kirke. På programmet står to sværvægtere i klavertrio-litteraturen: Schubert: Klavertrio nr.1 og Brahms: Klaver-trio nr.1.

Torleif Thedéen er uddannet i Sverige og spiller regelmæssigt med verdens fornemste orkestre og dirigenter. Samtidig er han kammermusiker og optræder på scener som Wigmore Hall, London, Carnegie Hall, New York, og Concertgebouw, Amsterdam. Billetter ved indgangen à 100 kr. Unge under 25 går gratis ind. Der er desuden mulighed for at tegne et halvårsabonnement, der giver adgang til denne koncert og de 3 resterende i sæsonen for 250 kr.