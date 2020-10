Schmeichel sælger strandvejsvillaen

For villaen forventer målmandslegenden at få 28 millioner kroner. Det skriver boligmediet Boliga.dk

Schmeichel kom selv til vandkants-kvadratmeterne tilbage i 2007 efter en god prisforhandling. Den gang lød udbudsprisen nemlig på knap 30 millioner kroner - men Schmeichel endte dog med at få huset 4,9 millioner kroner billigere og altså til en pris på runde 25 millioner kroner. Det viser Boliga.dks salgsprishistorik for ejendommen.

Men selvom 28 millioner kroners-hjem er de færreste forundt - er det ikke et helt ualmindeligt syn i disse dele af Danmark. For øjeblikket er der godt 65 villaer til salg i landet for mere end 20 millioner kroner - hvoraf de cirka 50 ligger i eller omkring hovedstaden. Sælges kan boligerne i den prisklasse også: Alene i år er der hidtil solgt knap 30 boliger i hovedstadsområdet for 20 millioner kroner - eller mere.