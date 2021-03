Lørdag den 27. november giver det danske superband Scarlet Pleasure koncert på Kulturværftets Store Scene. Foto: Presse

Scarlet Pleasure på Kulturværftet

Helsingør - 09. marts 2021

Få danske kunstnere har sat så solidt et aftryk på den danske musikscene, som den københavnske trio Scarlet Pleasure. Siden debuten i 2014 har Emil Goll, Joachim Dencker og Alexander Malone udsendt en lind strøm af hitsingler, krydset 200 millioner afspilninger på Spotify, spillet udsolgte koncerter og startet fester på de største festivalscener landet over. Lørdag den 27. november giver det danske superband koncert på Kulturværftets Store Scene.

Scarlet Pleasure vil noget, og både musikalsk og visuelt disker de op med et varmt univers, som man trygt kan lade dansekroppen slænge sig i, tættere på zen end nogensinde. Nu kan varmen for alvor forplante sig, når de i starten af 2021 vækker gader og stræder med en række ekstravagante koncerter og et spillevende bagkatalog, som bl.a. byder på sange fra det nye album Garden.

Scarlet Pleasure beskriver arbejdet med albummet som at træde ind i en lukket boble eller en hemmelig have, der er et mikrokosmos af de tre bandmedlemmers liv, deres venskab og deres kreativitet.

"Vi har været i en lukket have, hvor fantasien ingen grænser har, hvor det legesyge, håbefulde og naive får plads. Hvor alle farverne er skaleret op, og man tør sætte det mest geniale i sig selv fri. Sådan skal vores musik også føles. Det er ikke socialrealisme, vi jagter. Det har ikke føltes som et voksenjob at lave denne plade. Det har været som at være med i en sæson af Teletubbies," lyder det fra bandet.

Næsten som en konsekvens af det til tider mørke og kølige skandinaviske klima, som Scarlet Pleasure er et produkt af, har de igen og igen vist et unikt talent for at sende sit publikum på en lang og smagfuld rejse til varmere himmelstrøg. Du kan godt begynde at gøre dig klar til årets absolut hidsigste energiboost.

Garden-albummet fra 2020 byder bl.a. på bandets kæmpehit What A Life, som er titelsangen til filmsuccessen Druk af Thomas Vinterberg. Filmen blev den mest sete i de danske biografer i 2020 og går på nuværende tidspunkt sin sejrsgang ude i verden, hvor den - indtil videre - har vundet adskillige priser til bl.a. European Film Awards og London Film Festival og spås store chancer i Oscar og Golden Globe kapløbet.

Scarlet Pleasure kan opleves på Kulturværftets Store Scene lørdag den 27. november. Forsalget for Kulturværftets nyhedsbrevsmodtagere starter onsdag den 10. marts, og det officielle salg åbner torsdag den 11. marts kl. 10.00 på www.kuto.dk