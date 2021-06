Se billedserie Dennis Lauritzen har dyrket triatlon i fem år. Foto: Philip Horup

Send til din ven. X Artiklen: Satte ny rekord på hjemmebane: - Jeg kender alle hullerne i vejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Satte ny rekord på hjemmebane: - Jeg kender alle hullerne i vejen

Et godt resultat og en ny personlig rekord til EM i Ironman på hjemmebane får den lokale triatlet Dennis Lauritzen til at drømme om Hawaii

Helsingør - 28. juni 2021 kl. 07:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Det kan godt være, at der er fuldtidsprofessionelle atleter og større stjerner i feltet til EM i Ironman, men ingen kender ruten så godt som 38-årige Dennis Lauritzen.

Endnu engang bliver EM på den halve Ironman-distance holdt i Helsingør, og her er Dennis Lauritzen fra den lokale klub Trinord i den grad på hjemmebane. Han kender således den 113 kilometer lange rute gennem kommunen ud og ind. Og det havde han søndag planer om at udnytte til sin fordel ved løbet, og dermed sikre sig en ny markant personlig rekord.

- Det er rigtig fin rute, hvor det er muligt at holde en høj gennemsnitsfart, men hvor der også er nogle udfordrende små bakker og skarpe sving, siger Dennis Lauritzen om cykelruten, som han har kørt 13-14 gange fra ende til anden op til selve konkurrencen:

- Jeg ved, hvor der er nogle huller, og jeg ved, hvor der er småsten på vejen. Det er en god fordel, at jeg har kørt ruten så mange gange, så jeg ved, hvor det er muligt at give den ekstra gas, og hvor der skal holdes lidt igen, uddyber han.

Problemer i vandet Men konkurrencen begynder ikke alt for godt for den håbefulde triatlet, der op til stævnet var meget spændt - efter eget udsagn ved kæresten da også, »at det altså ikke lige er aftenen før, at vi skal have den helt dybe samtale«. Første etape er nemlig svømning, og det er ikke Dennis Lauritzens speciale. Han ved på forhånd, at han kommer til at tabe tid her. Og det har ikke hjulpet på det, at det har været sværere at træne netop svømmedelen under corona - svømmehallerne har jo været nedlukket i flere måneder over vinteren.

- Jeg har lært at udnytte energien bedre fra stævne for stævne, og jeg ved, at jeg skal ud og indhente tid på cyklen. Det er der, hvor jeg er bedst, siger Dennis Lauritzen, og alligevel formår han decideret at smadre sine egne forventninger til cykeldelen.

Her kører han sig ind på en syvendeplads i sin aldersklasse, og det giver mod på mere.

- Jeg har som ambition at rykke mig endnu mere de næste år. Jeg vil prøve at kvalificere mig til VM i Ironman på Hawaii ved at sikre en plads i min aldersgruppe, melder jernmanden ud.

Hårdt presset polak Der er i alt 1900 atleter til start ved EM i halv Ironman og de kommer fra hele Europa. På den måde er stævnet en dejlig påmindelse om den sagnomspundne tid før corona.

Sidste år blev EM aflyst, og i målområdet på Kulturhavnen blive det tydeligt for enhver, at der har været meget opsparet energi, der skulle ud. I den ene eller anden form.

Umiddelbart før Dennis Lauritzen krydser målstregen løber en polsk løber over stregen. Og han fortsætter lettere foroverbøjet direkte imod undertegnede. Kinderne fyldes op. Og så kaster han ellers op. Mest ud over hegnet, ligesom den røde løber også får en stor del, mens det med nød og næppe lykkes for skribenten at slippe med et par dråber på skoene.

En anden løber kollapser simpelthen i sekundet, hun kommer over stregen, da hun slet og ret har presset sig selv for meget, og derfor må to læger komme hende til hjælp.

En af de smukkeste Så er der en større grad af kølighed over Dennis Lauritzen, der lyser op i et stort, træt smil, da han bliver modtaget ved mållinjen af familien ovenpå de veloverståede strabadser.

Han barberer ti minutter af sin personlige rekord og kommer ind i tiden 4 timer og 42 minutter. Det kan han godt være stolt af, men faktisk er han også stolt på byens vegne.

- Jeg er i virkeligheden stolt af byen og over at kunne deltage i et EM i Helsingør. Omgivelserne med skov og vand er dejlige at træne i til hverdag, og i et internationalt perspektiv har Helsingør fået ry som en af de smukkeste ruter, lyder det fra Dennis Lauritzen.

Årets udgave af EM i Ironman blev vundet af britiske Lucy Charles, og på herresiden var det også en brite, der kom først - manden med navnet der bare skriger succes: George Goodwin.

relaterede artikler