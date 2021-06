Sankt Hans-fejringerer blevet aflyst på stribe

I 2018 satte mange ugers hedebølge en stopper for bålene Sankt Hans-aften. Sidste år blev alle arrangementer aflyst af corona, og nu er den gal igen. Mange arrangører kan ikke nå at blive klar til den traditionsrige aften. Foto: Arkiv

Coronarestriktioner og tørt vejr udfordrer traditionen. Læs her, hvilke fejringer der er aflyst.

Helsingør - 18. juni 2021 kl. 08:03 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Elsker man traditionen med heksen, der flyver til Bloksbjerg, når duften af bålet spreder sig i skumringen, og de mange tungers klang danner Midsommervisens kendte toner, ja så vil man nok blive en smule skuffet (igen) i år. De fleste af de ellers så traditionsrige Sankt Hans-arrangementer rundt om i kommunens bysamfund er nemlig aflyst.

En af dem, er Ålsgårde Brolaugs Sankt Hans på Langebro. Her mødes tusindvis af folk ellers ofte og fejrer årets længste dag sammen, men for andet år i træk sætter coronaen en stopper for festlighederne - og det til trods for at restriktionerne nu er lempet, så større forsamlinger igen kan arrangeres.

- Det er ærgerligt, at vi igen i år må aflyse, men vi kan simpelthen ikke nå at få stablet arrangementet på benene. Mange af dem, der plejer at være med til at arrangere det, har andre planer nu, og vi kan ikke nå at få alle aftaler i hus, lyder det fra formanden for Ålsgårde Brolaug Frank Broberg, der tilføjer, at lempelserne af restriktioner simpelthen kom for sent.

Ingen fest på havnen Det er af samme årsag, at også Sankt Hans-fejringen på Espergærde Havn, er aflyst. Her havde arrangørerne, der tæller lokale foreninger, som Espergærde Idrætsforening, Idrætsforeningens venner, spejderne, kirken, den lokale fisker Brian på havnen og Ungdomsskolen, ellers fulgt lempelserne tæt hele foråret, men da de endelig kom, var det desværre for sent.

- Vi er superærgerlige over, at vores Sankt Hans igen i år ikke kan blive til noget, men der er så mange bevillinger og tilladelser, vi skal have for at måtte afholde arrangementet, at det er umuligt for os at nå nu, lyder det fra Michael Mathiesen fra Idrætsforeningens Venner, der er blandt arrangørerne.

- Vi havde jo alle glædet os til at kunne samles igen, men vi vil samtidig også rigtig gerne have, at det bliver et godt og festligt arrangement, som folk kender det fra Espergærde Havn, og da det ikke kan lade sig gøre med den korte tid til Sankt Hans, så har vi valgt at udskyde det til næste år, tilføjer han.

Brandvarmt vejr Udover coronarestriktionerne er der også en anden og væsentlig faktor, der nu truer Sankt Hans-aften - eller i hvert fald dele af den.

Den lange periode med sol og tørt vejr gør, at risikoen for brand er kraftigt forøget, og derfor kan et afbrændingsforbud måske være på vej. Det skriver Helsingør Beredskab i en pressemeddelelse til avisen.

- Det er meget tørt lige nu i vores område. Nogle steder er brandfareindeks heltoppe 'højt' til 'ekstrem højt', hvilket betyder, at jorden og planterne mangler vand, og det varme og tørre vejr ser ud til at fortsætte. Så borgerne i Helsingør Kommune skal virkelig passe på med brug af åben ild i naturen, lyder det i meddelelsen.

Helsingør Beredskab vil i begyndelsen af næste uge melde ud, hvorvidt det er forsvarligt med Sankt Hans-bål eller ej.

Udover Sankt Hans-fejringerne ved Langebro og på Espergærde Havn er også Sankt Hans-festen på Hornbæk Strand aflyst. Sankt Hans på Marienlyst, hvor Gasbox kommer og spiller bliver fortsat afholdt.

Gode råd til sikkert bål Helsingør Beredskab kommer her med et par gode råd til ild i naturen:

Placer bålet med omtanke

Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet

Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på

Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden

Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet

Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet