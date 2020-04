Se billedserie Otto keder sig, fordi han ikke kan komme i skole og møde sine venner.

Sange i en Corona-tid

Helsingør - 02. april 2020 kl. 11:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

23 elever i 3. klasse på Mørdrupskolen i Espergærde, deltager i denne uge i et utraditionelt kunstnerbesøg og kreativt værksted. Sammen med to komponister skriver 3. klasse på Mørdrupskolen sange om hverdagen i Corona-tiden. Det foregår, mens de sidder på hver deres børneværelse rundt omkring i Espergærde. På fredag ender projektet i en virtuel klasse-hjemmekoncert.

Komponisterne Mathias Madsen Munch og Claus Reenberg er i gang med at skrive en bog om sangskrivning for børn på forlaget Dansk Sang. De har i et stykke tid været i gang med at afprøve deres koncept og formidling på skoler på Færøerne og i Helsingør Kommune. De to er altid friske på en udfordring. Stillet over for ideen om at flytte undervisningen fra det fysiske til det virtuelle klasserum, var de straks på.

Det samme var 3.C.s dansk- og musiklærer Anne Mette Tybjerg. Anne Mette har de seneste uger dagligt undervist klassen via Google Meet. Hun fortæller at eleverne er rigtig gode til at modtage undervisning og deltage i klassefællesskabet, selvom det foregår foran en skærm. Om klassen også kan få det til at fungere, når de skal skrive sange sammen, i grupper på 3-4 elever, vil de næste dage vise.

Forandret hverdag

Det unikke lige nu er, at der er et meget tydeligt fælles udgangspunkt for de temaer eleverne skal arbejde med. Hverdagen er forandret. Hvad betyder det for deres liv her og nu? Hvad lægger børnene mærke til? Er det de tomme gader, følelsen af ensomhed, glæden ved at være mere sammen med sin familie eller noget helt andet?

Projektet er allerede i gang. Første opgave er at fotografere den nye hverdag. Billeder der skal give inspiration til sangteksterne. Torsdag og fredag er Mathias og Claus gæsteundervisere i klassen. De har på forhånd komponeret de melodier, som klassen skal skrive sange til, og lavet en plan for øvelser og opgaver som eleverne skal igennem i løbet af de to dage. Elevernes billeder og tekster bearbejdes til slut og bliver et helstøbt musikalsk vidnesbyrd om den tid, vi er i lige nu. I første omgang som en uropførelse for klassen på fredag, hvor det fremføres af professionelle musikere fra de to komponisters netværk.

Mathias er med fra familiens sommerhus i Nordjylland, Claus fra sin lejlighed i København. Med på sidelinjen er desuden organisationen Levende Musik i Skolen (LMS) i Århus, der står for skolekoncerter i hele landet. LMS samler inspiration til musikalske formidlingsformer mens skolekoncerterne er sat på corona-standby. Om alt går vel dukker det virtuelle coronawriting-projekt op i LMS-regi på et senere tidspunkt.