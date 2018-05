Sandheden om sukker

- Du tåler sukker, indtil du pludselig ikke længere gør, er indgangsreplikken, når Anette Sams gæster Helsingør for at holde foredraget »Sandheden om sukker«, som hun i den senere tid har turneret rundt med i hele landet. Anette Sams er tidligere diabetesforsker i Novo Nordisk, og er nu tilknyttet en forskningsenhed på Rigshospitalet. Hun kæmper for det stabile blodsukker, som hun argumenterer kan holde livsstilssygdomme fra kroppen - og ofte vil lette kroppen for et par kilo.