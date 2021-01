Sammenstød midt i rundkørsel

En 53-årig mandlig bilist fra Kvistgård kørte torsdag formiddag i sydgående retning ad Kongevejen, hvor han skulle lige over i en rundkørsel. Samtidig kom en 20-årig kvindelig bilist fra Helsingør kørende i østlig retning ad Støberivej, hvor hun også skulle lige over i samme rundkørsel, og de to parter påkørte her hinanden midt i rundkørslen.