På trods af tyveriet har Alexander Valeur fra Helsingør stadig en del af sin samling tilbage. De mest sjældne kort bliver vurderet hos en uafhængig kontrolinstans, der sikrer ægtheden og kvaliteten af kortene, ligesom de bliver sikret mod skrammer og ridser i en gennemsigtig boks.

Samler har fået stjålet pokemonkort for en halv million

Fremfor aktier handler 30-årige Alexander Valeur med pokemonkort, men nu er størstedelen af hans samling blevet stjålet: - Det jeg frygter allermest er, at de ligger på bunden af en sø

Helsingør - 10. maj 2021 kl. 06:00 Af Philip Horup

»Du skal fange dem«, sådan lyder introsangen til tegneserien om Ash Ketchum og de ikoniske pokemonfigurer, der siden 90erne har været en markant del af den internationale popkultur.

En af landets mest inkarnerede pokemonkortsamlere Alexander Valeur er sublim til at fange værdifulde pokemonkort, men lige nu vil han mest af alt gerne fange en tyv. Samleren har nemlig fået stjålet størstedelen af sin samling, og det er en ganske alvorlig sag:

- Der er tale om pokemonkort, der hvis jeg solgte dem i dag ville være over en halv million kroner værd. Tyvene har ikke taget malerier, sølvtøj og designerstole - de er gået direkte efter pokemonkortene, fortæller Alexander Valeur.

I samlerkredse bliver plastikkortene med de små pokemonstre nemlig solgt for svimlende beløb alt efter kortets stand, alder og sjældenhed. Det er lidt af en videnskab, som Alexander Valeur nærmest har en professorgrad i, og nordsjællænderens store indsigt i universet har banet vejen for en gennemført solid forretning med køb og videresalg af kort.

- Jeg plejer at sige, at jeg er fra Helsingør, men min interesse for pokemonkort går helt tilbage fra dengang, hvor jeg som lille boede i Nivå, og begyndte på en samling. På et tidspunkt begyndte det at blive lidt pinligt at gå op i pokemon, men jeg fortsatte interessen i det skjulte, og det er uden tvivl kommet mig til gode. Det begyndte med personlig interesse, og så fandt jeg ud af, at jeg kunne få så meget mere profit end med aktier, siger Alexander Valeur.

Utrolig ubehageligt At pokemonkort kan være mange penge værd, er Alexander Valeur ikke den eneste, der har fundet ud af. For to uger siden brød ukendte gerningsmænd nemlig ind i huset, hvor han havde sin samling opbevaret, og en politiefterforskning er nu i gang.

- Det første jeg bemærkede var, at en lampe i huset var tændt. En lampe jeg normalt aldrig bruger. Jeg vidste med det samme, at noget var galt, og det var utrolig ubehageligt. Da jeg tog i døren, var den selvfølgelig ikke låst, og da jeg kom ind, var hele lortet væltet rundt, fortæller storsamleren.

Tyveriet gør ondt på flere måder. Som en jæger, der hænger sine trofæer op derhjemme, er Alexander Valeur ærekær og stolt over sin samling, men tyveriet har også ramt ham hårdt økonomisk. Samlingen var desværre ikke forsikret - noget Alexander Valeur set i bakspejlet fortryder voldsomt - og han håber derfor, at gerningsmændene vil råde bod på situationen.

- Hvis gerningsmændene læser med her, håber jeg de vil komme tilbage med kortene. Døren til cykelskuret på grunden står åben, og hvis de afleverer samlingen tilbage, så dropper vi sagen, lyder appellen.

Træder ved siden af Trods kortenes store salgsmæssige værdi kan det vise sig meget vanskeligt for gerningsmændene at kapitulere på tyveriet. Alexander Valeur har således haft travlt med at ringe rundt til bekendte i samlermiljøet med en advarsel om at være ekstra påpasselig med ikke at købe hælervarer og i det hele taget holde øje med mistænkelig sælgeradfærd. Håbet er i første omgang, at tyvene har en snert af samvittighed og af sig selv afleverer samlingen tilbage, men ellers er der en solid mulighed for, de træder ved siden af.

- De kan ikke rigtig komme af med det. Alle holder øje. Desto mere de gør for at sælge dem, desto større chance er der for, de bliver busted. Lige nu tror jeg, de aktivt prøver at sælge, men det jeg frygter allermest er, at samlingen ender på bunden af en sø, siger Alexander Valeur. Den 30-årige nordsjællænder har ovenikøbet en YouTube-kanal, hvor han deler diverse videoer omkring køb og salg af pokemonkort, og herigennem er tusindvis af danskere med interesse for investering i pokemonkort også blevet gjort opmærksom på tyveriet.

Bedre beskyttet Tyvene var brudt ind igennem et vindue, og fremover kommer Alexander Valeur til at vogte bedre over sin samling og den rest, han trods alt har tilbage. Pikachu, Charizard og de andre farlige monstre kan åbenbart ikke passe godt nok på sig selv, så sikkerheden har fået et nøk op både i forhold til bevogtning og forsikring.

- Jeg kommer til at være forsikret på en helt anden måde, og størstedelen af mine kort bliver opbevaret i en boks i USA ved et professionelt sikkerhedsfirma. Derudover vil jeg være mere forsigtig med, hvem jeg sælger til, fortæller Alexander Valeur, der tror tyveriet kommer til at forandre omgangsformen i samlermiljøet i Danmark:

- Der bliver en større forsigtighed. Færre vil handle på private adresser, og i stedet gennemføre handlerne på offentlige steder, og der bliver muligvis også skruet ned for praleriet med sjældne kort, siger supersamleren.

Alexander Valeur fortæller, at han er meget tilfreds med politiets håndtering af sagen indtil videre, og selvom tyveriet har gjort ham fattigere, har det ikke taget modet fra ham. Tværtimod. Han fortsætter som pokemonsamler på fuld tid.

- Det ændrer intet - det er bare et skridt tilbage, siger han med klar stemme.

Den Blå Avis og amerikanske eBay er begge populære platforme til udveksling af pokemonkort, så her holder Alexander Valeur dagligt øje med sine savnede kort. På DBA er det aktuelt dyrest anonncerede enkeltkort prissat til henholdsvis 40.000 kroner, og på eBay bliver der solgt kort til langt over 100.000 kroner stykket.