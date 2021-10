Sagen om adgang til søen fra den offentligt tilgængelig sti rundt om Gurre Sø har varet i mere end 10 år.Foto: Andreas Norrie

Sagen om Peter Beiers søsti tager en helt ny drejning

Helsingør Kommune er blevet underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening.

Helsingør - 21. oktober 2021 kl. 09:10 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Sagen om den kendte chokoladefabrikant Peter Beiers sti ned til en lille bro ud i Gurre Sø har været genstand for klagesager i diverse nævn helt tilbage siden 2008. Men sagen om offentlighedens adgang - eller nærmere bestemt manglende adgang til - søstien ser nu alligevel ikke ud til at være slut.

Det er konklusionen af en længere afgørelse truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, der ikke kan ankes.

For Helsingør Kommune bliver nu forpligtet til at lovliggøre forholdene omkring den lille sti helt ned til søbredden, som går fra den offentligt tilgængelige sti rundt om Gurre Sø.

Tilbage i 2008 kom sagen til offentlighedens kendskab i Frederiksborg Amts Avis, hvor en mandlig ornitolog følte sig truet på mere eller mindre liv og førlighed af grundejeren Peter Beier, da han begav sig ud til broen ved søbredden, som man øjensynlig har kunne i årtier. En udlægning af episoden, som Peter Beier selv har afvist som helt forkert.

Ikke desto mindre blev lågen ud til stien til søbredden aflåst, og et højt hegn har siden afgrænset søbredden fra stien.

Herefter kom sagen til at fylde meget hos forvaltningen i det nuværende Center for By, Land og Vand og ikke mindst i det daværende Natur- og Miljøklagenævnet.

For Peter Beier nægtede nemlig at åbne lågen. og dermed for adgangen til stien ud til broen ud i Gurre Sø trods påbud fra Helsingør Kommune. Beier og hustru, der bor og driver virksomhed på nærliggende Ørsholt Gods .blev imidlertid underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i sagen, og et civilt søgsmål mod nævnet ved Retten i Helsingør førte heller ikke til et andet resultat.

Fjernede låge i stedet Men disse afgørelser førte dog ikke til, at lågen blev låst op og offentlighedens adgang blev sikret. I stedet valgte Helsingør Kommune at acceptere en løsning, som kort fortalt gik ud på, at stien blev nedlagt, så ingen kunne bruge den.

Denne juridiske afgørelse fra kommunens side blev hårdt kritiseret fra lokalafdelingerne af DN, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet. Kritikken gik på manglende vilje til at sikre offentligheden adgang til naturen - og ikke mindst, at kommunens forvaltning og politikere simpelthen ikke orker at stå imod, når de bliver presset af ressourcestærke grundejere.

Ifølge klagerne så var der slet ikke tale om en nedlæggelse af stien. For ved siden af den helt lukkede låge blev der cirka syv meter længere nede af den offentligt tilgængelige søsti nemlig opført en ny låge i hegnet, som kun ejer har adgang til, og hvorfra man kan gå hen til den "nedlagte" sti og videre ud til bådebroen.

Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet er nu nået frem til, at klagerne havde ret. Det skete efter en besigtigelse på stedet med deltagelse af klager, ejer og repræsentanter fra Helsingør Kommunes forvaltning.

Konklusionen fra et flertal i nævnet var ganske klar:

- Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet finder ud fra en konkret vurdering af forholdene på stedet, at stien fra Gurre Søsti ned til Gurre Sø på matr. nr. F1 ikke kan anses for nedlagt i naturbeskyttelseslovens forstand. Flertallet har herved lagt vægt på, at selvom den omhandlede sti er afspærret med et ubrudt hegn, således at der ikke længere er direkte forbindelse hertil fra Gurre Søsti, kan ejerne fortsat benytte sig af stien ved at færdes igennem den nye, aflåste låge, som er opsat få meter fra stien.... Flertallet finder således, at stien ikke kan anses for reelt at være nedlagt, skriver nævnet.

Et enkelt medlem stemte imod udtalelsen med en begrundelse om, at ejerne har retsmæssig adgang til en lovlig anlagt bådebro.

Udvalgsformand: Har intet problem med adgang

Spørgsmålet er dog præcist, hvordan kommunen nu skal sørge for at føre afgørelsen ud i livet. Formanden for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky(R), var onsdag endnu ikke blevet orienteret om afgørelsen.

- Det er jo the never ending story. Vi tager naturligvis afgørelsen til efterretning, og må se på hvordan den skal føres ud i livet. Men personligt kan jeg ikke have noget imod, at der bliver skabt offentlig adgang til naturen, siger Christian Holm Donatzky.

