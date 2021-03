Sag om nordkyst-sti handler nu om tonen

Helsingør: Der var tale om et forslag, der blev modtaget forsigtigt positivt af en væsentlig del af Byrådets partier. Og det hele endte faktisk også med, at alle stemte for, at forslaget blev sendt til indledende behandling i By- Plan- og Miljøudvalget, hvilket dog ikke er ensbetydende, at der er opbakning til et endelig forslag.