Sæt hastigheden ned i hele Espergærde

Espergærde Byforening går til transportministeren for at få ændret loven, så byrådet selv kan bestemme hastighedsgrænser.

Foreningen har netop sendt et brev til transportminister Benny Engelbrecht og Folketingets Transportudvalg, hvor den beder om, at belkendtgørelsen om lokale hastighedsgrænser ændres, så byrådet kan nedsætte hastigheden i hele Espergærde.

Bilerne kører for hurtigt - også i Espergærde. Men kommunen har ikke selv mulighed for at sætte hastigheden ned, og derfor forsøger Espåergærde Byforening nu at tage sagen i egen hånd.

