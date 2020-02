Sæsonens gode bøger

Hvilke bøger var særlige i det forgangne år? Og hvilke titler må vi endelig ikke springe over? Det giver vi svar på, når vi traditionen tro får besøg af bibliotekar Preben B. Christensen på Hornbæk Bibliotek. Preben har endnu en gang pudset læsebrillerne og stillet skrapt på udgivelserne fra det forgangne år. Denne gang er det bogsæson 2019, der kigges efter i sømmene. Deltagerne får udleveret en fyldig bogliste med sæsonens udgivelser, og Preben fortæller lidt mere om udvalgte titler inden for forskellige genre.

Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have en tilmelding på biblioteket eller via billetten.dk, så vi er sikre på at have siddepladser, kaffe og boglister til alle.