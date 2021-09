Omkring 100 bygningsarbejdere er i gang med arbejdet med at opføre Helsingørs stort anlagte sundhedshus, der blandt andet skal rumme HRT Poppelgården og Region Hovedstadens akutklinik i Murergade. Foto: Kenn Thomsen

Særlig finte blev sandsynligvis brugt i sag om illegal arbejdskraft

Totalentreprenøren på Sundhedshuset, Elindco, har nu fyret tre underleverandører. Mistanke om, at de 10 nu fængslede ukrainske medarbejdere kom til landet gennem EU-finte. Det fremgår af nyt notat fra forvaltning.

Helsingør - 01. september 2021 kl. 05:32 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Som afsløret i Frederiksborg Amts Avis i sidste uge, så blev byggeriet af Helsingørs mere end 420 millioner kroner dyre sundhedshus på Prøvestensvej ramt af en alvorlig sag om illegalt arbejde og formodet social dumping.

For under en koordineret aktion med deltagelse af politi, arbejdstilsyn og skat blev der nemlig sidste tirsdag anholdt 10 ukrainske bygningsarbejdere, der blev sigtet for at arbejde uden gyldig arbejdstilladelse. De arbejdede alle for det polske firma TMG Group.

Nu er forvaltningen i Center for Økonomi og Ejendomme kommet med et notat om sagen, som også svarer på spørgsmål stillet af byrådsmedlem og 1. viceborgmester Claus Christoffersen (S).

Det fremgår af notatet, at totalentreprenøren Elindco A/S, som er underlagt Helsingør Kommunes arbejdsklausul, nu har oplyst, at ikke bare TMG Group er blevet opsagt fra byggepladsen. Også ligeledes polske DENOPSS ApS. er blevet fyret. Dette selskab stod for ansættelsen af TMG Group, som ifølge en entreprisekæde arbejdede i fjerde led.

Også DENOPSS anden underleverandør Effective Solutions er ligeledes blevet fyret.

Som tidligere afdækket i Frederiksborg Amts Avis, så blev der allerede 10. august - altså uger før anholdelserne - afholdt et såkaldt 48 timers-møde mellem fagforeningen 3F og Elindcos arbejdsgiverforening DI. Det skete efter der var flere udenlandske firmaer på pladsen uden overenskomster. På mødet forpligtede Elindco sig til, at underentreprenørerne meldte sig ind i arbejdsgiverforeningen eller indgik overenskomst. Dette førte til, at underleverandøren T-bud forlod pladsen. Leverandøren ønskede nemlig ikke at tiltræde overenskomsten.

Tvivlsom fidus Fagforeningen 3F vurderer, at TMG Group øjensynlig har benyttet lempelige vilkår i visse østeuropæiske lande i forhold til arbejdstilladelser, og på den måde givet de ukrainske medarbejdere en arbejdstilladelse i et EU-land. Normalt er der ellers i Danmark ret strenge krav i forhold til blandt andet løn ved ansøgninger om arbejdstilladelser fra lande udenfor EU. Også Helsingør Kommunes notat er inde på det faktum, at der kan være tale om en sådan konstruktion.

Denne »finte« blev blandt andet tidligere brugt i forbindelse med sagerne om de kummerlige løn- og arbejdsforhold for de filippinske chauffører hos transportvirksomheden Kurt Beier i Padborg.

Imidlertid er det både opfattelsen hos Helsingør Kommune og hos Nordsjællands Politis anklagemyndighed, at de 10 ukrainske medarbejdere, som fredag fik forlænget deres varetægtsfængsling med yderligere 14 dage ved Retten i Helsingør, ikke havde gyldige arbejdstilladelser i Danmark.

Ifølge administrationens vurdering er det nemlig sådan:

- Ved håndværkere fra tredjelande uden for EU - såsom Ukraine - gælder reglerne, at selvom de er ansat hos en leverandør, som legalt kan arbejde i Danmark og har arbejdstilladelse i det pågældende land (i dette tilfælde Polen), så skal de som udgangspunkt have en gyldig arbejdstilladelse i Danmark medmindre der er tale om for eksempel en udstationering, lyder kommunens vurdering.

Har handlet rimeligt Claus Christoffersen spurgte også forvaltningen til, hvilke sanktionsmuligheder, som kommunen har i forhold til arbejdsklausuler og lignende. Her lyder svaret fra forvaltningen, at kommunens arbejdsklausul ved såkaldt væsentlig misligholdelse giver mulighed for hel eller delvist ophævelse af kontrakten. Men, at det er kommunens vurdering, at Elindco har taget fornuftige og rimelige skridt i forbindelse med håndtering af sagen.

I alle tilfælde bliver det også understreget, at en eventuel sanktion må afvente en dom i sagen om de 10 ukrainere.

Skærper indberetningskrav Der bliver dog skærpet kontrol med byggepladsen, hvor der for tiden arbejder 100 arbejdere, fremgår det af notatet, der er sendt til medlemmerne af Byrådet. Således er det nu blevet indskærpet, at kommunen nu skal orienteres hver gang, Elindco ansætter en udenlandsk leverandør registreret i det såkaldte RUT-register, som registrer udenlandske firmaer.

Samtidig har Elindco også oplyst, at man vil skærpe procedurerne i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft. Endelig er der også indkaldt til et møde om sagen mellem kommunen og totalentreprenøren.

