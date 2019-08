Strandhotel Marienlyst, som har en mere end 100 år lang historie, ligger direkte ud til Øresund, og i starten 2018 kunne stedet også åbne en ny »strandspa«-. Foto: Allan Nørregaard

Sælger halvdel af kendt badehotel for 500 millioner

Helsingør - 22. august 2019 kl. 10:29 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter bare to års ejerskab, så har kapitalforvaltningsselskabet Artha solgt 49 procent af aktierne Strandhotel Marienlyst til den svenske kapitalforvalter Midstar AB, der i forvejen ejer en lang række hoteller i Skandinavien, oplyser Artha i en pressemeddelelse. Det sker til en pris på over 500 millioner kroner, og har givet et afkast på 50 procent mellem parterne, som har investeret i projektet.

-Vi havde oprindeligt en tidshorisont på 5 år, men eksekveringen af den lagte strategi har været så succesfuld, at den ideelle fremtidige ejer er klar til at tage over efter kun 2 år. Vi er også meget stolte over, at vi med vores turnaround er lykkedes med at bringe Marienlyst tilbage i rampelyset som Nordsjællands grande dame og skabe værdi i lokalsamfundet med øget turisme og flere arbejdspladser, og i Midstar AB ser vi en kompetent ny ejer, der om nogen ved, hvor hotellet skal hen på sin næste rejse - og hvordan man kommer derhen, lyder det fra Jan Severin Sølbæk, administrerende direktør i Artha.

Artha forvalter over 12 milliarder kroner på vegne af cirka 500 danske velhavere, og det sker gennem håndplukkede investeringer i virksomheder og ejendomme.

Direktør fortsætter I forhold til driften af hotellet, så sker der ingen ændringer.

- »Vores styrke har været, at vi har formået at kombinere business og pleasure bedre end resten af konkurrenterne. Under Arthas ejerskab har vi formået at løfte omsætningen fra DKK70mio. i 2017 til DKK132mio. i 2018, og i 2019 under det nye ejerskab forventer vi at runde DKK155mio. i omsætning«, fortæller adm. direktør Michael Lauritsen, der har været primus motor for den store omstilling af hotellet, og som fortsætter som øverste chef for Strandhotel Marienlyst gennem driftsselskaber, der svenske ESS Group, der blandt står bag det svenske modstykke, Ystad Saltsjöbad

Forsat investeret i ferielejligheder

Selv om selskabet har solgt de knap 50 procent af aktierne i selve hotelskabet, så har Artha fortsat interesser i udviklingen Strandhotel Marienlyst. Artha ejer sammen med hotellets oprindelige ejere, der kontrollerer lidt over 50 procent af aktierne, også et separat selskab, der står for opførelsen af 50 nye ferielejligheder på stedet. Et projekt, som der også er vedtaget en lokalplan for.

Efter en årrække med store millionunderskud, nedslidte bygninger og en mystisk ejerkreds organiseret i et selskab med adresse på De britiske Jomfruøer blev Hotel Marienlyst tilbage i 2014 købt af en ny og ambitiøs ejerkreds med den fynske rigmand Borris Tangaa Nielsen som hovedinvestor.

Den oprindelige ejerkreds ejer i dag fortsat lige over 50 procent af aktierne i hotellet.

