Se billedserie Sådan ser forslaget til en bebyggelsesplan ud for området, som indeholder betydelige naturværdier i form af blandt andet vandhuller. Illustration: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Sådan vil man bebygge stort areal ud til skoven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sådan vil man bebygge stort areal ud til skoven

Et enigt økonomiudvalg siger ja til at sende lokalplanen for et helt nyt boligområde på Rasmus Knudsensvej i offentlig høring. Tillader byggeri i op til tre etager.

Helsingør - 22. oktober 2020 kl. 04:41 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

En plan om at omdanne det tidligere campusområde omkring U/Nords, tidligere erhvervsskolen Nordsjælland, samt et kommunalt engareal ved Kronborg Kollegiet til en ny bydel kom et skridt nærmere på det seneste møde i Økonomiudvalget. Her sagde et flertal bestående at samtlige medlemmer nemlig ja til at sende lokalplanen for området ud i offentlig høring, hvilket forventets at blive godkendt af Byrådet på næste møde. Det samme gælder et kommuneplantillæg. Efter høringsperioden skal sagen udvalgsbehandles og endeligt vedtages i Byrådet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Flertal holder fast i krav om almennyttige boliger 29. maj 2020 kl. 18:57

Flertal sikrer almene boliger i nyt kvarter 07. maj 2020 kl. 04:53

Krav fra erhvervsskole kan give færre almennyttige boliger 30. april 2020 kl. 10:15