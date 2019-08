Tvangsflytninger af beboere i Nøjsomhed er efter alt at dømme en nødvendighed for at undgå, at Nøjsomhed om i 2021 vil havne i kategorien »hård ghetto«. Det er dog værd at bemærke, at det ifølge politiets offentlige døgnrapporter ikke er et sted præget af hyppig kriminalitet. Foto: Kenn Thomsen

Sådan vil fire partier vil nu forsøge at standse tvangsflytning af tilfældige beboere

Tidligere på måneden modtog 96 familier, hvilket svarer til omkring 200-300 mennesker, en nedslående besked om, at de ville blive sagt op i deres lejligheder i boligafdelingerne Nøjsomhed og Sydvej, som er kommet på den statslige ghettoliste. Hvis ikke beboersammensætningen bliver ændret markant, så er det risikerer boligområdet at havne i kategorien »hård ghetto«, hvilket kan ende med et krav om fraflytning af 600 ud af de omkring 1.000 boliger i området.

EL, SF, R og Lokaldemokraterne vil søge om dispensation hos boligministeren for at undgå tvangsflytninger af tilfældigt udvalgte beboere i boligområdet Nøjsomhed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her