Sådan udvikler man nye byrum

I foråret 2020 har Catch og Helsingør Kommune samarbejdet med U/Nord HTX og HF & VUC Nordsjælland om at designe "den gode omvej", som kan lede borgere og besøgende fra Kulturhavnen til bykernen, mens Hestemøllestræde er under ombygning.

Målet har været at inddrage en yngre målgruppe i udviklingen af vores fælles offentlige rum og samtidig få genereret nye idéer til, hvordan byen kan se ud i fremtiden.

Samarbejdet startede i det tidligere forår 2020 i Catch's lokaler i Kulturhavnen, hvor eleverne blev præsenteret for opgaven. Vi havde både Sara Mørch McKinley fra Bylab, Hanne Hansen Wrisberg fra Trafik, Vej og Parkering og Morten Friis Nielsen fra Helsingør Handel til at fortælle om udfordringer og muligheder ved Wiibroe Plads og mulighederne ved at arbejde med den gode omvej. Det er en plads, der ofte står tom hen, trods den attraktive placering ved havnefronten og indgangen til bykernen.