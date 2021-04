Sådan skal du sortere til »småt brændbart«

- Vi skal forebygge, genanvende og genbruge så meget affald som muligt. Hvert år modtager vi dog mange tons affald i containeren til småt brændbart, som ender med at blive forbrændt. Det er synd, for der gemmer sig ofte store mængder affald, der godt kan genanvendes. Fx plast og papir. Derfor sætter vi nu med kampagnen ekstra fokus på, hvordan kunderne kan sortere det genanvendelige affald fra, inden det kommer i småt brændbart, fortæller Jette Skaarup Justesen, afdelingsleder i Affald &

Kunder til stikprøve

Samtidig udvælges et udpluk af kunder til stikprøve, så det er muligt at vise, hvordan genanvendeligt affald konkret kan sorteres fra til fx hård plast, blød plast, klar folie, papir, pap, metal og restaffald. Det affald, der bliver sorteret fra, vil løbende blive vejet, så Forsyning Helsingør kan få et overblik over, hvor meget fejlsorteret affald, der normalt sendes til forbrænding via småt brændbart.