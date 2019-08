Sådan forestiller investorerne i Tretårn ApS sig, at det gamle hospital kan indrettes til boliger.

Sådan skal det gamle hospital udvikles

Det gamle hospital i Helsingør bliver til en moderne landsby. Nu holdes der borgermøde om planerne. En moderne landsby fordelt over syv høje og lyse etager med masser af plads og fællesskab på tværs af generationer. Det er kort sagt visionen for det gamle hospital på Esrumvej.

Planerne for det gamle hospital i Helsingør er nu så langt, at idégruppen bag, løfter sløret for, hvordan bygningen skal indrettes. I samarbejde med Helsingør Kommune afholder gruppen borgermøde om projektet i Toldkammeret mandag den 9. september, hvor alle interesserede er velkomne. Her får deltagerne mere at vide om boligerne, som spænder lige fra studielejligheder over familie- og seniorboliger til bofællesskaber med store fællesarealer.

Nye måder at bo på - Vi kan se, at der er stor efterspørgsel efter nye måder at bo på, hvor man ikke er bundet af snærende rammer, men i stedet oplever samhørighed og fællesskab med andre som i en lille landsby. Det har det gamle hospital en helt enestående mulighed for at realisere, og det glæder vi os til at præsentere for Helsingørs borgere, siger projektleder Kristin Arendt fra Tretårnet ApS.

Helsingør Kommune har sammen med Freja Ejendomme og gruppen af investorer samarbejdet om udviklingen af det tidligere Helsingør Hospital, og hvordan man i fremtiden kan bruge de eksisterende hos- pitalsbygninger og bygge nyt på de omkringliggende arealer.

- På mødet sætter vi gang i en spændende udvikling af et område, der har ligget øde alt for længe. Investorerne har spillet ind med deres tanker, der umiddelbart passer ind i vores netop vedtagne Bolig- og Bosætningspolitik og Vision 2030, hvor vi har fokus på blandet beboersammensætning og boligformer, fællesskaber, og fokus på de grønne arealer. På mødet kan borgerne komme med deres input tidligt i processen, før lokalplanen bliver udarbejdet, siger Christian Holm Donatzky (R), der er udvalgsformand for by-, plan- og miljøudvalget.

Forskellige boformer Tankerne er, at der i området skal være forskellige boligformer, mulighed for mindre erhverv og at de grønne arealer skal bruges af de fremtidige beboere. På mødet vil investorerne orientere om deres tanker og idéer bag projekterne, og du kan komme med dine input. Helsingør Kommune vil informere om den videre planlægning, der skal danne grundlag for realiseringen.

- Vi ved, at det er helt afgørende at inddrage de kommende beboere tidligt og kontinuerligt igennem processen, så de flytter ind i præcis det hjem og fællesskab, de drømmer om. Derfor vil vi efter borgermødet og i løbet af efteråret invitere til workshops for interesserede beboere, så de er med til at forme deres hverdag og omgivelser, forklarer Kristin Arendt.

Det nye fællesskab har fået navnet Tretårnet, der henviser til bygningens tredelte konstruktion.

14.500 kvadratmeter Det er først og fremmest den gode plads med 14.500 kvadratmeter fordelt på de syv etager, der åbner for at bryde med den traditionelle ensformighed, man oplever i mange nye byggerier. Mindst to af etagerne dedikeres til bofællesskaber, og der åbnes for, at seniorboliger knyttes tæt til det friplejehjem, der også er mulighed for at etablere.

Lige nu er der ved at blive udarbejdet en lokalplan for området. Den forventes godkendt i januar 2020, hvorefter ombygningen af det gamle hospital tager 18-24 måneder. Til borgermødet den 9. september kan interesserede borgere høre mere om mulighederne for at skrive sig op til en lejlighed i løbet af efteråret 2019.