Sådan kan Sommariva-grunden udvikles til et nyt boligområde

Helsingør - 24. juni 2020 kl. 07:51 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et byggeri der trækker sig tilbage fra vejen og nærmest vokser ud af kystskrænten. Området opleves som et sammenhængende parkområde fra Nordre Strandvej, idet et større område mellem boligbebyggelsen og vejen lades fri. Boligbebyggelsen er højest mod kystskrænten - fire etager - hvorfra etagehøjden gradueres nedad ud mod Nordre Strandvej og mod det åbne parkområde.

Sådan står der blandt andet i beskrivelsen af det projekt, som Team Vandkunsten har udarbejdet for Sommariva-området, og som i går blev valgt som vinderprojektet blandt de tre forslag, som er udarbejdet for fremtiden for det gamle stadion-område.

Da stadion flyttede til Gl. Hellebækvej og det blev besluttet at flytte flere andre idrætsfaciliteter væk fra området, blev det store, velbeliggende område langs Nordre Strandvej og Blokhusvej ledigt, og Helsingør Byråd besluttede, at det skal udlægges til boligområde.

18 inden- og udenlandske arkitektfirmaer tilbød at komme med et bud på fremtiden, og af disse blev tre valgt: Team Vandkunsten, Team BOGL og Team JaJa.

Og blandt de tre gennemarbejdede og spændende forslag blev det Team Vandkunsten, der vandt dommerkomiteens gunst.

Forslaget fremstår særdeles gennemarbejdet og velbeskrevet med afsæt i en grundig analyse af Helsingørs historie og karakteristiske landskabstræk.

Forslagsstillerne skaber med et enkelt og klart helhedsgreb en bebyggelse som trækker sig tilbage fra vejen og nærmest vokser ud af kystskrænten. Fra Nordre Strandvej opleves konkurrenceområdet som et sammenhængende parkområde, idet et større område mellem boligbebyggelsen og vejen lades fri og dermed skaber en rumlig og karaktermæssig enhed mellem parken mod nord og boligområdets østlige del mod syd. Boligbebyggelsen er højest mod kystskrænten, fire etager, hvorfra etagehøjden gradueres nedad ud mod Nordre Strandvej og mod det åbne parkområde.

Selvom Team Vandkunsten vandt konkurrencen er det ikke ensbetydende med, at tegnestuens forslag er det, der bliver realiseret, når Sommariva-området en gang skal bebygges.

- Der er elementer i alle tre forslag, som vi kan arbejde med i det lokalplanforslag, som nu skal udarbejdes, understregede borgmester Benedikte Kiær, da de tre visions-bud blev offentliggjort i Toldkammeret i går eftermiddags.

- Sommariva er jo et område, der har betrydning for rigtig mange mennesker i Helsingør Kommune. Det er et område med en prægtig beliggenhed og et område, der historisk har haft stod betydning for byen, påpeger Benedikte Kiær med henvisning til blandt andet Lappestensbatteriet.

Det har været afgørende for dommerkomiteen, at landskab og natur danner sammenhæng med arkitektoniske kvaliteter. Samtidig har det været et krav, at bebyggelsesprocenten ikke bliver mere end 30-40, og at byggeriet kan udføres i etaper.

Team Vandkunstens projekt skal nu danne grundlag for det videre arbejde.

Direktør Kim Jørgensen, Helsingør Kommune beklager, at alle tre forslag på grund af corona ikke kan udstilles samlet. Men der bliver udarbejdet en video, som kan ses på kommunens hjemmeside og hvor de enkelte forslag beskrives nærmere.