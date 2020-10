Wonderful Copenhagen skal skaffe endnu et stort event til Helsingør. Her er det ironman ved Kulturværftet. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sådan hjælper Wonderful Copenhagen Helsingør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sådan hjælper Wonderful Copenhagen Helsingør

80 procents tilfredshed, internationale journalister, markedsføring på kinesisk og endnu ét stort event til byen. Byrådet har endeligt vedtaget et samarbejde med Wonderful Copenhagen for de kommende tre år. Her er hovedpunkterne i aftalen.

Helsingør - 31. oktober 2020 kl. 04:08 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Wonderful Copenhagen skal hjælpe Helsingør med at trække turister, konferencedeltagere og kulturforbrugere til byen i perioden 2021-2023, og ét af målene er at skaffe et betydningsfuldt event til byen, der allerede arrangerer ironman. Byrådet godkendte endeligt aftalen på det seneste møde mandag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Nu bliver Helsingør Wonderful 10. oktober 2020 kl. 06:40

DEBAT: En god beslutning at forlade VisitNordsjælland 07. juli 2020 kl. 09:25

Fastholder exit fra VisitNordsjælland 23. juni 2020 kl. 04:10