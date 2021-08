Sådan har Skolen i Bymidten fået gjort noget ved indeklimaet

Den seneste forskning fra DTU Byg viser med stor tydelighed, hvor vigtigt det er at fokusere på indeklimaet på landets skoler. Et indeklima med for høje temperaturer sænker elevernes præstationer med op til 20 procent, og dårlig luft er medvirkende til dårligere opgaveløsning og højere fravær. Derfor har Skolen i Bymidten i Helsingør installeret ventilerende gipslofter, som på Wkort tid har haft en overraskende stor effekt på indeklimaet og indlæringen.

Realdania-projektet gjorde det muligt for skolen som en del af et større renoveringsarbejde at udskifte de eksisterende lofter med ventilationslofter. De bæredygtige gipslofter er lydabsorberende og har blandt andet bidraget til at sænke CO2-niveauet i klasselokalerne. Forklaringen er, at luften konstant udskiftes i hele klasselokalet hen over hele loftsfladen gennem små perforeringshuller. Den friske luft flyder således lydløst ned over eleverne uden at skabe træk, og den varme, iltfattige luft omkring eleverne presses i stedet opad, så CO2-niveauet konstant holdes nede.