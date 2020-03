Sådan håndterer stort kulturhus corona-truslen

- Vi har valgt at gennemføre alle vores kommende koncerter og events indtil videre, men at reducere kapaciteten til under det anbefalede ved samtlige arrangementer til og med 31. marts 2020. Det betyder samtidig, at alle arrangementer har en kapacitet et godt stykke under 1000, lyder den foreløbige udmelding.