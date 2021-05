Borgerne får nu gode råd til, hvorledes de kan anvende regnvandet klimarigtigt. Foto: Elmer Madsen

Sådan håndterer du selv grundvand

Forsyning Helsingør udgiver katalog med forskellige grønne regnvandsløsninger til haven og huset – og ønsker samtidig at belønne grundejere, der vil genanvende regnvand på en måde, der gavner miljøet. Det skriver det kommunalt ejede selskab i en pressemeddelelse.

Klimaforandringerne betyder mere intense nedbørsmængder. De voldsomme regnskyl udfordrer både den enkelte grundejers hus og have - og presser samtidig den del af kloaksystemet, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør. Det betyder blandt andet øget risiko både for oversvømmelser i fx kældre, parcelhuse og på vejanlæg - samt overløb med opblandet regn- og spildevand til naturen.

Forsyning Helsingør arbejder sammen med Helsingør Kommune med en langsigtet plan for hvordan risikoen for oversvømmelser og overløb kan mindskes.

Ni forskellige regnvandsløsninger

Men nu har Forsyning Helsingør gjort det lettere for private grundejere selv at give et grønt bidrag til at holde regnvandet mest mulig på egen grund, så en mindre del løber i fælleskloakken - og ejendommen kan beskyttes bedre mod fugtproblemer og indtrængende vand. I Katalog for regnvandsløsninger beskrives ni forskellige muligheder lige fra regnbed og faskiner over grønne tage og til brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask. Kataloget findes også i en lettilgængelig online version på Forsyning Helsingørs hjemmeside. .

- Konsekvensen af klimaforandringerne er en fælles udfordring. De øgede regnmængder falder også på private grunde, og derfor gør vi det nu lettere for husejeren selv at få overblik over hvilke grønne løsninger, der kan bruges dér til at forsinke og holde på regnvandet. På den måde bliver det nemmere selv at gøre en lille lokal forskel. For nogle løsninger er der også penge at spare, hvis regnvandet fx erstatter brug af drikkevand til havevanding, fortæller Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Fritagelse for vandafledningsbidrag

Samtidig ønsker Forsyning Helsingør at ændre betalingsvedtægten for Spildevand, så der bliver mulighed for at nedsætte eller fritage kunden for vandafledningsbidrag ved genanvendelse af regnvand, når særligt miljømæssige hensyn taler for det.

- Vi ønsker at motivere ildsjælene blandt husejerne til at komme i gang med løsninger, der kan genanvende regnvandet på en måde, så belastningen af kloaksystem og renseanlæg bliver mindre. Derfor vil vi gerne give en betalingsfritagelse for vandafledningsafgiften til de gode løsninger. Det kunne fx være for brug af regnvand til tøjvask og toiletskyl. Med forslaget opfylder vi et ønske, der ofte bliver fremført af flere forskellige interessenter f.eks. vores byråd, siger Jens Bertram.

De nærmere forudsætninger og principper for at få fritagelse for vandafledningsbidraget vil blive skrevet ind i betalingsvægten, som derefter skal godkendes af Helsingør Kommune.

Katalog beskriver fordele og ulemper

Kataloget for regnvandsløsningerne indeholder beskrivelser af følgende løsninger; regnbed, regnvandsbeholder, faskine, permeabel belægning, regnvand til tøjvask og toiletskyl, grønne tage, højvandslukke, omfangsdræn og græslavninger. Inden for alle løsninger beskrives funktioner, fordele/ulemper og særlige opmærksomhedspunkter.