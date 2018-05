Arrangementet foregår her på Espergærde Bibliotek. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Sådan gør du forfatterdrøm til virkelighed

Helsingør - 03. maj 2018 kl. 15:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forfattergruppen Helsingør inviterer til et gratis arrangement 5. maj klokken 12 til 16. 'Udlev din forfatterdrøm' hedder arrangementet, og det foregår på Espergærde Bibliotek.

Går du med en forfatterdrøm i maven? Så er dette arrangement noget for dig. Medlemmer af Forfattergruppen Helsingør fortæller om deres egne erfaringer med skribentvirksomheden, og der er rig mulighed for at stille spørgsmål.

Hvad er erfaringerne? Hvad virker? Hvor er fælderne? Der vil også være bidrag fra eksperter: Heidi Korsgård fra forlaget Skriveværkstedet og forlægger Per Kofod. Sidstnævnte var i en lang årrække ejer af sit eget forlag, og var dansk forlægger for så kendte navne som for eksempel Paul Auster.

Hvordan kommer du i gang? Arrangementet tager udgangspunkt i følgende overskrifter:

- Skriveprocessen: Fra den spæde start til den færdige bog

- Klassiske debutantfejl?

- Hvordan kommer man igennem forlagets nåleøjet?

- Hvad kan man forvente, at et forlag gør for dig?

- Hvordan udgiver man selv, og hvad kræver det af dig?

- Hvordan får man anmeldt og omtalt sin bog?

- Hvad er en lektørudtalelse, og hvordan kommer man ind på bibliotekerne?

- Hvordan får man solgt sin bog?

Biblioteket serverer kaffe og te, og der vil være mulighed for at købe kage dertil.

Forfattergruppen Helsingør er en sammenslutning af lokale forfattere. Foreningens formål er at formidle medlemmernes forfatterskaber ved lokale kulturevents og at skabe kontakt til læserne.