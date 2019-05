Foto: Trine Lønbro Nielsen

Sådan anmelder du fejl i trafikken

Helsingør - 06. maj 2019

Farlige situationer kan opstå, når huller i vejen bliver for store, vejstriberne slides af, eller der er fejl og mangler i trafiklysene. Derfor beder kommunen borgerne om hjælp til at holde øje med slid og manglende vedligeholdelse, når de begiver sig ud i trafikken.

- Det er kommunens ansvar at sørge for at trafiklys, gadelamper og vejene i Helsingør bliver vedligeholdt. Vi har dog ikke ressourcer nok til at ansætte folk, hvis primære opgave ville være dagligt at kigge vejene i sømmene. Jeg vil derfor opfordre trafikanter, der ser fejl eller mangler, til at indberette det til kommunen, lyder det fra Christian Holm Donatzky (R), der er formand for By- Plan og Miljøudvalget samt formand for Trafiksikkerhedsrådet i kommunen.

Anmeld fejl med app

For at gøre det nemmere og hurtigere for borgerne at indberette trafikale mangler har Helsingør Kommune udviklet app'en »Giv et tip«. Med den på telefonen har borgerne altid en nem indbretningsmulighed lige ved hånden.

- Den er enkelt at bruge, og man kan hurtigt give kommunen besked om alt fra et hul i vejen til lysreguleringer, der ikke virker, siger Christian Holm Donatzky.

De problemer, fejl eller mangler som borgerne anmelder via app'en bliver automatisk sendt ind til Nordsjællands Park & Vej, der står for en række anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver for Helsingør og Fredensborg Kommuner.

Drejer en henvendelse sig om trafiklys eller andre områder, som Nordsjællands Park & Vej ikke varetager, sørger de alligevel for, at kommunen for besked.

Som anmelder kan du følge status på din anmeldelse på www.nspv.dk/giv-et-tip/

Udover app'en kan man anmelde fejl og mangler i trafikken ved at ringe til kommunen på telefon 49 28 28 28 eller Forsyning Helsingørs vagt på telefon 48 40 50 50.