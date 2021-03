Trafikken på Kongevejen i Helsingør vil reduceres med 11 procent, hvis man etablere en HH-forbindelse under Øresund. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Så meget trafik fjerner HH-forbindelsen på Helsingørs travleste vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Så meget trafik fjerner HH-forbindelsen på Helsingørs travleste vej

Kongevejen i Helsingør er hårdt belastet af trafik. Et kerne argument i debatten om HH-forbindelsen har været, at byen vil blive skånet for en del af trafikken, hvis en fast forbindelse bliver en realitet, men hvor stor en reduktion kan borgerne se frem til?

Helsingør - 25. marts 2021 kl. 04:57 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Et vigtigt argument i debatten om etableringen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg har været, at den vil aflaste vejene i Helsingør, idet den vil erstatte færgedriften og føre trafikken under sundet allerede i Espergærde. Særligt har der været snak om Kongevejen, der i dag er hårdt belastet af trafik i myldretiden og af den tunge trafik, der kommer ind med færgerne fra Sverige. De mange motorkøretøjer medfører støj til gene for naboerne, mens de skaber lange køer gennem byen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Minister dumper HH-tunnel 23. marts 2021 kl. 19:00