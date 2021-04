Se billedserie Spejderne gennemsøgte hver en busk og fandt intet mindre end 74 kilo skrald på blot en time. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Så meget skrald indsamlede mini-spejdere på en time: - Det er skræmmende

Helsingør - 19. april 2021 kl. 09:45 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Helsingør: Tomme ølkrus, konfetti og et pengeskab. Der blev fundet lidt af hvert, da spejderne på Gl. Hellebæksvej søndag samlede skrald ind i de smukke naturområder nær spejderhytterne.

Bevæbnet med gribetang, handsker og masser af energi gik gruppens mindste spejdere på tre-seks år i gang med oprydningsarbejdet - og der gik hurtigt sport i det.

Således blev der decideret spurtet rundt fra cigaretskod til cigaretskod, og nogle af børnene kravlede endda op i trækronerne for at få det optimale overblik over fordelingen af skrald i området.

Spejderungernes forældre gik med rundt i skoven, hvor de hjalp med at bære affaldssækkene, der hurtigt blev fyldt op. Marita Grønning Hansen er mor til Seia på fem år, og hun fik hurtigt meget at slæbe på.

- Jeg synes, det går skræmmende hurtigt. Desværre ligger der rigtig meget affald, og det er en skam, sagde Marita Grønning Hansen, der selv bor i Helsingør.

På blot en lille times tid lykkedes det for de 44 tilmeldte at samle hele 74,3 kilo skrald sammen. Og her er det værd at bemærke, at mundbind, cigaretter og plastikemballage, som der særligt blev fundet meget af, ikke vejer alverden.

Vedvarende hjælp

De små naturvenner blev delt op i hold, der så fik forskellige ruter, og særligt på ruterne omkring stadion blev der fundet meget skidt - mest kuriøst et pengeskab. På ruten ned mod stranden blev der blandt andet fundet lattergaspatroner, ligesom et konfettirør var blevet affyret i det grønne, og det krævede virkelig en holdindsats fra de små spejdere at få samlet det hele sammen.

Den grundige indsats var lige ved at gå ud over nogle af skovens naturlige beboere.

- Den her snegl, den kan bare blive her, lød det fra Liv, der samlede ind sammen med sin far Johnas Havelund Johansen.

I den seneste uge har Danmarks Naturfredningsforening gennemført en landsdækkende kampagne med fokus på henkastet affald, og det er i den forbindelse, at spejderne på Gl. Hellebæksvej søndag samlede ind.

Spejdermor Marita Grønning Hansen tror på, at søndagens indsamling også på længere sigt kommer til at gavne Helsingørs natur.

- Det gode ved børn er, at de ikke stopper, når dagen i dag er omme. Vi har tidligere deltaget i en lignende affaldsindsamling, og børnene husker det. Hvis vi er ude at gå tur et sted, så samler børnene affald sammen undervejs, og nogle gange er jeg nødt til at sige; »argh det kan vi simpelthen ikke bære rundt på nu«, fortæller hun.

Døjer med vandaler

Spejderne på Gl. Hellebæksvej har efterhånden gjort affaldsindsamlingen til en årlig tradition, og lige for tiden bøvler de selv med uønskede besøgende, der ikke passer ordentligt på spejdernes grønne område.

- Vi har nogle vandaler herude, siger gruppeleder Mille Gjerulff Nicolaysen, alt imens hun samler en tom flaske Smirnoff Vodka op, der er blevet tømt og efterladt ved spejdernes bålplads.

Men der stopper oprydningsarbejdet ikke.

- Vi har lige haft indbrud, hvor nogle har brudt en dør ind til en af hytterne. Herfra har de taget en pulverslukker, som de har tømt ud over det hele og blandt andet har skudt på vores telte, fortæller Mille Gjerulff Nicolaysen.

Affald smidt i naturen er et problem både i forhold til forurening, men det udgør også en fare for mange dyr, der kan dø, hvis de bliver fanget i det.