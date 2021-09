Så er prøverne i gang til Espergærdes traditionsrige revy

Så er Espergærde Revyen i gang med prøverne på Espergærde Gymnasium. Forrige søndag var det første gang at hele holdet var samlet siden corona satte en stopper for sidste års revy. Revyens instruktør Michael Mathiesen orienterede revyholdet om ideerne bag årets revy. I år er det 44. gang, at den lokale revy går over de skrå brædder og der er noget at glæde sig til. Publikum kan se frem til et gensyn med blandt andre Per Tærsbøl, Silas Drejer, Michael Mathiesen, Thomas Bryan-Lund, Monica Pedersen, Annette Richter, Malene Ruby, Sofie Jensen og Anne-Mette Sørensen. Den musikalske del af revyen er lagt i hænderne på revyorkesteret med kapelmester