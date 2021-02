Så du røgen?

Nordsjællands Politi fik mandag klokken 17.16 anmeldelse om, at der var kraftige røgsøjler, som kunne ses fra bagsiden af et hus på Rosenvænget.

Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor det kunne konstateres, at der var tale om røg fra to bål i en have. De blev kort efter slukket af brandvæsnet, og husets beboer, en 42-årig mand, blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.