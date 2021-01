Så du der gik ild i brandstifters tøj

- Der florerer i medierne en video/billede fra ildspåsættelsen forleden mod et autoværksted på Stubbedamsvej. Her fremgår det, at der går ild i en gerningsmands tøj, og han springer/falder ned fra værkstedets tag. Nordsjællands Politi vil derfor gerne høre fra borgere, hedder det i et opslag fra politiet.