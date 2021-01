SSP-souschef har ukendt rolle i kniv-opgør

Der er indledt en afskedigelsessag mod souschefen for Helsingørs kriminalpræventive SSP-organisation, som også står for driften af fritidstilbuddene Cube ved Vapnagaard og Tetriz i Nøjsomhed. Det har kommunaldirektør Stine Johansen meddelt Byrådet. Det skyldes, at den 39-årige er blevet taget af politiet i forbindelse med knivstikkeriet fredag aften/lørdag. Et knivstikkeri, som Nordsjællands Politi har oplyst til Frederiksborg Amts Avis efterforskes som en alvorlig fejde mellem to familier med indvandrerbaggrund i boligområdet Nøjsomhed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her