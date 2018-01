S/S Bjørns to redningsbåde er nu kommet på land i Hal 16 for at blive repareret.

S/S Bjørn er tilbage fra værftsophold

Veteranskibet S/S BJØRN er kommet tilbage til sin plads i Helsingør fra et omfattende værftsbesøg i Gilleleje. Ud over den lovpligtige dokning og eftersyn, fik Bjørn en helt ny skorsten. Det kan man måske ikke lige se, hvis man ikke ved det, men da Bjørn jo er et museumsskib, er det sådan, som det skal være.

Vedligeholdelsen er ikke overstået med et besøg på værftet. Folkene i "Bjørnebanden" er i fuld gang med at bringe den 110 år gamle dampmaskine klar til forårets sejladser. Kistebænke, ristværker og meget andet træværk er kørt på værksted for at blive shinet op. Begge redningsbåde er blevet kørt ind i Hal 16 for en tiltrængt overhaling.