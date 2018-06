Alle, der har afsluttet folkeskolens afgangseksamen inden for de seneste to år kan søge ind på Grundforløb 1. Foto: Pressefoto Foto: Henrik Dons Christensen

SOSU-grundforløb kan snart tages i Helsingør

Helsingør - 06. juni 2018

Helsingør: Unge mennesker i Helsingør og omegn, der drømmer om at arbejde med mennesker inden for social-omsorg og pædagogik får nu lettere ved at realisere drømmen. Fra næste skoleår bliver det nemlig muligt at tage Grundforløb 1 inden for Sundhed-, Omsorg- og Pædagogikområdet (SOPU) i Helsingør, når SOPU København og Nordsjælland starter et hold op på Skolen ved Rønnebær Allé.

- Grundforløbet er målrettet elever, der efter folkeskolen, ønsker en bred introduktion til erhvervsuddannelserne inden for velfærdsområdet.

Unge der overvejer at tage Grundforløb 1 inviteres derfor til informationsmøde om den nye uddannelse torsdag den 14. juni på Egevænget 6, hvor man kan møde undervisere og elever, se skolen og høre mere om indholdet på uddannelsen.

Direktør Inger Margrethe Jensen fra SOPU København Nordsjælland glæder sig over, at kunne tilbyde den nye uddannelse i Helsingør fra næste skoleår: - Mange unge drømmer om at arbejde med sundhed og omsorg og gøre en forskel i andre menneskers liv. Det nye grundforløb vi åbner op for i Helsingør giver netop de unge, der går med den drøm en rigtig god mulighed for at påbegynde en uddannelse inden for velfærdsområdet, uden at træffe et endeligt uddannelsesvalg. Derfor håber jeg, at mange unge i lokalområdet vil møde op og høre om det nye tilbud," siger Inger Margrethe Jensen.

Stort behov lokalt

I Helsingør Kommune, er formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget; Marlene Harpsøe(DF) glad for, at der kommer et nyt lokalt uddannelsestilbud til Helsingør Kommunes unge:

- Vi har i den grad brug for flere dygtige social- og sundhedsmedarbejdere i ældreplejen. Og så har vi brug for flere lokale uddannelsestilbud i Helsingør Kommune. Dels er der for mange unge, der kun har folkeskolens afgangseksamen, og dels flytter mange væk fra kommunen, når de starter på en uddannelse. Derfor håber jeg, at vi med det nye tilbud får sat gang i en positiv bølge, så flere unge får en uddannelse, og bliver her i kommunen både mens de tager den og bagefter, så de kan gøre gavn i vores ældrepleje, siger Marlene Harpsøe.

Løn under uddannelse

Grundforløb 1 udbydes af SOPU København og Nordsjælland, og bliver placeret på Skolen ved Rønnebær Allé, Egevænget 6.

Forløbet er på 20 uger og man vil i løbet af de 20 uger få en bred introduktion til erhvervsuddannelserne. Alle, der har afsluttet folkeskolens afgangseksamen inden for de seneste to år kan søge ind på Grundforløb 1.

Med et gennemført grundforløb får man adgang til en række erhvervsuddannelser - eksempelvis SOSU-hjælper, SOSU-assistent og pædagogisk assistent. Desuden er der med tiden mulighed for at uddanne sig til eksempelvis pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. Alle uddannelser er med løn og gode muligheder for job bagefter.