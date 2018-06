Formanden for FOA Nordsjælland, Lene Lindberg, frygter at der sker flere fejl på grund af det enorme pres, der er på de ansatte i hjemmeplejen. Foto: Sarah Marie Winther

SOSU-Krise: Ansatte er presset til ekstra vagter

Helsingør - 03. juni 2018 kl. 04:34 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en sand kamp for Helsingør Kommune at tiltrække arbejdskraft til byens hjemmepleje. I de seneste måneder har der manglet medarbejdere til omkring 70 ledige stillinger, og det har betydet, at mange af de ansatte har måttet tage ekstra vagter og give afkald på planlagte fridage for at kommunens hjemmepleje har kunnet yde den rette pleje til byens ældre, og det er bekymrende, mener formand for FOA Nordsjælland, Lene Lindberg.

- Alle prognoser viser, at det her kun er toppen af isbjerget. I fremtiden vil problemet blive mere omfattende, og de ansatte arbejder allerede under et enormt pres, siger hun.

De ansatte bliver syge

Den store mangel på arbejdskraft har da også forårsaget en stor stigning i sygefraværet blandt hjemmeplejens personale. Siden januar 2017 er fravær på grund af sygdom steget med 21,3 procent, og endnu flere end hidtil må sygemeldes med stresslignende symptomer.

- De har så travlt, at de går hjem med en følelse af, at de ikke har præsteret godt nok, og det går udover deres tanker om dem selv og deres faglighed, fortæller Lene Lindberg.

En kamp mod fraværet

I et forsøg på at nedbringe sygefraværet har Helsingør Kommune indledt et fornyet fokus på fravær under navnet »Kend din medarbejder på fraværet«. I den sidste del af 2017 var opmærksomheden på området nemlig dalet en smule, og der blev derfor udviklet en plan over, hvordan kommunen opretholder fokusset på alt fra sygefraværstallene til opmærksomhedssamtaler allerede ved lidt fravær.

