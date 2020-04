Se billedserie Oversigtsvisualisering af den kommende bydel. Illustration: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: SF står udenfor lokalplan af frygt for profit-plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF står udenfor lokalplan af frygt for profit-plejehjem

Helsingør - 28. april 2020 kl. 04:36 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SF’s Bente Borg Donkin advarede ved en endelige vedtagelse af lokalplanen for hospitalsgrunden på Esrumvej mod, at kommunale plejekroner kan ende langt fra plejehjemmene Efter flere års lokalplanarbejde sagde et stort flertal i Byrådet på mødet mandag aften, der foregik over skype, endeligt ja til den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget for det tidligere Helsingør Hospital, og ikke mindst selve de to store og markante hospitalsbygninger. Flertallet endte med at bestå af K, S, DF, R, V og Lokaldemokraterne. Imod stemte EL og SF undlod at stemme.

Læs også: Byråd ventes at godkende endelig plan for hospitalsgrund

SF's Bente Borg Donkin forklarede, at hun som sådan syntes, at det var en fin lokalplan, men at hun alligevel ikke kunne stemme for.

- Problemet er, at der i lokalplanen er sat plads af til et plejehjem, og at vi budgettet har åbnet op for et friplejehjem. Men vi kan ikke støtte forslaget sålænge vi ikke kan sikre sig mod, at der bliver tale om et plejehjem, som bliver drevet, så pengene kan tages ud af driften. Problemet er, at vi ikke kan få garanteret, at der bliver tale om en institution, hvor pengene bliver på stedet, og bliver drevet efter »hvile i sig selv«-princippet«, sagde Bente Borg

Både Claus Christoffersen(S) og Jens Bertram(K) understregede, at man ikke i lokalplanen kunne sætte krav til hvilket firma, som kan få lov til at bygge plejehjem. Omvendt understregede de, at kommunen havde mulighed for en form for udvælgelse, når det gjaldt om at godkende takster

Stor dag

Profitdrevne plejehjem eller ej. Formand for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky(R), var ikke i tvivl om, at der var tale om en forbilledlig lokalplan. En lokalplan for et sted, som pludselig - og under stor lokal modstand - blev lukket af flertallet i Region Hovedstaden.

- Med lokalplan for vi i forhold til alderssammensætning og boligstørrelser en spændende bydel. Det er også spændende med et projekt i hovedbygningen med en vision om en beboersammensætning på tværs af generationer, sagde han.

En anden ting han lagde vægt på var, at de bebyggede arealer skal have et klar naturpræg, og høslet i stedet for jævnlig plæneklipning skal præge området.

- Det er et nybrud, at vi på den måde tager den truede biodiversitet med i planlægningen, sagde han om planen der muliggør omkring 500 boliger mere end de cirka halvt hundrede rækkehuse, som er ved at blive opført i den sydlige del af grunden.

Forud for afstemningen om selve lokalplanen havde EL nok engang stillet forslag om, at der skulle afsættes plads til 25 procent boliger. Dette forslag fik dog kun støtte fra Lokaldemokraternes Jan Ryberg. Sagen om de almennyttige boliger blev af EL angivet som årsag til, at man ikke kunne støtte den endelige lokalplan.