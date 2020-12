Da Bente Borg Donkin første gang, under Villy Søvndal-æraen, blev valgt til Byrådet bestod SF?s byrådsgruppe af fire medlemmer. De sidste to perioder har Donkin repræsenteret partiet alene. Foto: Maj og Magnussen Fotografer Foto: Foto: Vibeke Maj Magnussen / Maj

Send til din ven. X Artiklen: SF mangler et par kandidater til byrådsvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF mangler et par kandidater til byrådsvalget

De fire første kandidater til byrådsvalget er fundet hos SF. Men partiet vil gerne have flere.

Helsingør - 20. december 2020 kl. 20:04 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

SF's medlem af Byrådet de seneste tre perioder, Bente Borg Donkin, er klar til endnu fire år i Byrådet. Det fremgår af SF Helsingørs medlemsblad StaFetten.

Her kan man også læse, at en anden kandidat er Anders Wilsbech, der er pensioneret grafisk designer, og i gennem flere år formand for SF Helsingør. Han var også opstillet for partiet ved det sidste valg.

Ny på listen er freelance-journalist Katrine Bertelsen. Hun skriver, at hun blandt andet vil arbejde for, »at vores fine gamle byer ikke bliver ødelagt af smarte spekulanter« og for betalige boliger.

En anden ny på listen er sygeplejerske Pernille Brahe, som vil arbejde for nytænkning og kreativitet på ældreområdet samt en styrket hjemmepleje med fokus på anerkendelse og udvikling af medarbejdere.

Det fremgår af samme medlemsblad, at partiforeningen gerne vil have mindst to kandidater mere på listen. Ligeledes bliver det vurderet af bestyrelsen, at partiet har gode muligheder for at få udvidet byrådsgruppen.

Ved det seneste folketingsvalg fik SF nemlig en fremgang på 121 procent og »bare« en fremgang på 50 procent vil sikre partiet mandat nummer to.