Der er brug for at nedbringe antallet af sagsbehandlingsfejl, mener borgmesterkandidat Claus Christoffersen (S). Foto: Presse

S-profil: Kig til andre kommuner i kampen for at nedbringe fejl

En løsning på en høj omgørelsesprocent, kan ifølge Claus Christoffersen (S) findes i andre kommuner.

Helsingør - 07. maj 2021 kl. 07:11 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Der skal gøres noget for at nedbringe de mange fejl i sagsbehandlingen, så afgørelser, der ender i Ankestyrelsen ikke bliver omgjort ligeså ofte, som det er tilfældet i dag, mener byrådsmedlem og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Helsingør, Claus Christoffersen. For ham lyder omgørelsesprocenterne på voksenhandicapområdet, som Frederiksborg Amts Avis i de seneste dage har omtalt, alt for høje, og det er uacceptabelt, fortæller han.

- Der er ingen andre steder eller på andre områder, hvor man vil acceptere, at der er fejl i så mange afgørelser, at det leder til så høje omgørelsesprocenter, og det er vi simpelthen nødt til at reagere på. Borgerne i Helsingør Kommune skal have den service, de har ret til, og de skal kunne stole på vores afgørelser, lyder det.

For høj trods nedgang Omgørelsesprocenten for voksenhandicapområdet lå i 2019 på 58 procent, mens den i 2020 lå på 50 procent. Dermed blev halvdelen af de afgørelser, der i 2020 endte hos Ankestyrelsen, vurderet til at indeholde så mange fejl og mangler, at de måtte behandles på ny.

Selvom der er sket et fald i andelen af omgørelser fra 2019 til 2020, så er det ikke nok til, at Claus Christoffersen kan være tilfreds.

- Den er stadig alt for høj. Fejl i hver anden afgørelse, der ender hos Ankestyrelsen, er for mange. Men jeg kan glæde mig over, at det, der er blevet gjort for at rette op på fejl i sager om brugerstyret personlig assistance, har fungeret, forklarer han.

Dygtig personale For den socialdemokratiske borgmesterkandidat er der ingen tvivl om, at sagsbehandlerne i Helsingør Kommune er dygtige, og at de sidder med nogle komplekse sager, hvor det kan være svært at ramme plet hver eneste gang. Han håber derfor på, at den hjælp, som kommunen har taget imod fra Socialstyrens Task Force, kan give medarbejderne nogle værktøjer og kompetencer, der kan være med til at nedbringe antallet af fejl i sagsbehandlingen.

- Vi må erkende, at vi har en udfordring, og så må vi tage imod den læring, vi kan få, med kyshånd. Jeg er bekendt med, at der allerede pågår et stort arbejde for at højne kvaliteten af sagsbehandlingen, men vi må vurdere, om der skal mere til, siger han og foreslår, at kommunen fremadrettet skeler til andre kommuner, der ikke har de samme høje omgørelsesprocenter.

- Jeg synes, at vi må kigge til, hvad andre kommuner gør. Det kan jo være, at de har nogle gode redskaber eller procedurer, som vi kan bruge her i Helsingør.

Pres på velfærd Claus Christoffersen udelukker ikke, at der også kan være andre parametre end personalets kompetencer, der spiller ind på den høje omgørelsesprocent. Generelt har velfærdsydelserne længe været ramt af et økonomisk pres, men det er en generel udfordring, som alle kommuner står overfor, og kan derfor ikke være hele forklaringen.

- Vi har i forbindelse med kommuneaftaler talt for, at der må tilføres flere penge til velfærd ude i kommunerne, og det er der blevet, men jeg tror, at vi må gøre det igen, siger han.

