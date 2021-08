Claus Christoffersen(S) mener ikke, at et friplejehjem er en langsigtet løsning. Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: S og K er uenige om nyt plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S og K er uenige om nyt plejehjem

Trods det nye plejehjem i Hornbæk og friplejehjemmet på det gamle hospital er der brug for endnu et plejehjem. Men skal det være et såkaldt friplejehjem?

Helsingør - 17. august 2021 kl. 07:53 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Ganske viste indstiller kommunens direktion til største tilbageholdenhed i forhold til nye anlægsprojekter. Ikke desto mindre, så viser prognoserne fra forvaltningen, at der er behov for at sætte gang i planlægningen af et nyt plejehjem allerede ved dette års budgetforhandlinger.

Det sker selv om Hornbækhave i Hornbæk snart kan åbne, der er ekstra pladser på vej i det nye sundhedshus, og det børsnoterede svenske selskab Attendos friplejehjem er på vej i de gamle hospitalsbygninger på Esrumvej.

- Vi er enige i kredsen bag projektet om, at vi skal have et nyt plejehjem. Det første skridt er, at vi skal finde ud af, hvor vi skal anlægge plejehjemmet. Derudover ser jeg helst, at det bliver et friplejehjem, hvor vi ikke selv står for byggeriet, siger borgmester Benedikte Kiær(K).

Hos Socialdemokratiet kan man ikke støtte op om et friplejehjem, der opføres og drives af et privat profitdrevet selskab.

- Det er ikke noget, som vi kan støtte. Det betyder jo, at vi bare i stedet kommer til at betale mere pr. seng eller værelse hvert eneste år, siger partiets borgmesterkandidat Claus Christoffersen.

Partiet har dog tidligere stemt for det friplejehjem, der er ved at bygget på Esrumvej som led i en større aftale om udviklingen af hospitalsområdet.

Men det er altså - indtil videre - ikke udsigt til kommer til at ske igen.

I forhold til plejehjemmet på det gamle hospital betaler kommunen, som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis, cirka 30.000 kroner mere om året pr. plads i forhold til på et kommunalt plejehjem.

Til gengæld slipper kommunen så for byggeomkostningerne.

relaterede artikler

Forvaltning: Planlæg endnu et helt nyt plejehjem 30. juli 2021 kl. 04:23